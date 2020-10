Montpellier HSC : Cluster et hécatombe au MHSC avant Monaco

Le Montpellier HSC se déplacera sur la pelouse du stade Louis-II pour affronter l'AS Monaco, ce dimanche (15h) à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. L’entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian devra composer avec un effectif largement décimé par le coronavirus et un club qui ressemble de plus en plus à un cluster.

Montpellier HSC : 8 joueurs testés positifs au coronavirus

Le club héraultais avait déjà été touché au début de la pandémie. Junior Sambia, milieu de terrain de 23 ans du Montpellier HSC, avait même été le premier joueur de Ligue 1 à avoir été contaminé par le virus. Mais le retour en force du Covid-19 en France n’épargne pas le Montpellier HSC. Ce vendredi, le club montpelliérain a annoncé que des « tests PCR effectués hier ont révélé 8 cas positifs chez les joueurs et 4 parmi le staff ». L’identité des personnes testées positives n’a pas été révélée. En revanche, le communiqué officiel de l’écurie héraultaise assure que « de nouveaux tests ont été réalisés ce matin auprès de l’ensemble du groupe » et que « les 12 personnes positives ont été isolées comme le prévoit le protocole sanitaire ».

Quel effectif montpelliérain face à l’AS Monaco ?

Cinquième au classement de Ligue 1, le Montpellier HSC est l’une des équipes en forme de ce début de saison. Cette saison, l’entraîneur montpelliérain et ses joueurs visent une place qualificative pour l’Europe au classement final de Ligue 1. Mais l’élan des Pailladins, très diminués par le coronavirus, pourrait marquer un coup d’arrêt sur la pelouse du stade Louis-II, où ils auront affaire à une grosse adversité de la part de l’AS Monaco. Le onze de départ de Michel Der Zakarian est donc attendu avec impatience par les supporters héraultais, mais attention, un report n'est pas impossible...