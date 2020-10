Manchester United : Le défenseur le plus cher du monde implose

Harry Maguire, défenseur le plus cher au monde acheté 87 millions d'euros par Manchester United à Leicester City, vit un début de saison 2020-2021 cauchemardesque, que cela soit avec son club, l'Angleterre ou dans sa vie publique, comme en témoigne son altercation avec la police grecque cet été.

Un véritable cauchemar pour Maguire

À 27 ans, Harry Maguire devait connaître le pic de sa carrière lors de cette saison 2020-2021. Mais pour le défenseur anglais, acheté au prix fort par Manchester United à Leicester City au mercato 2019, tout est en train de virer au cauchemar. Et il porte le fardeau du prix payé par son club (87 millions d'euros) pour le recruter, avec l'étiquette de défenseur le plus cher du monde. Les déboires de Maguire ont commencé cet été, lors de... ses vacances. Alors en Grèce, sur l'île de Mykonos, Harry Maguire est impliqué dans une altercation avec la police locale. Il frappe un agent et tente d'en corrompre d'autres. Cette aventure fait évidemment énormément parler dans les tabloïds anglais qui n'en attendaient pas tant, d'autant que le joueur risquait gros. Sa condamnation à 21 mois de prison a continué à faire couler beaucoup d'encre outre-Manche et lui a valu une exclusion temporaire de la sélection anglaise.

Au fond du trou avec Manchester United et l'Angleterre

Une chose est sûre, Maguire ne semble pas s'être remis de cet épisode grec et ne donne pas l'impression d'avoir la tête au football. Il a suffi de voir ses prestations catastrophiques avec Manchester United contre Crystal Palace (1-3) et Tottenham (1-6) pour comprendre que le joueur est dans une très mauvaise passe. La trêve internationale aurait été l'occasion pour le défenseur de se remettre la tête à l'endroit... C'est raté. Après seulement 29 minutes lors de la rencontre de Ligue des Nations entre l'Angleterre et le Danemark, Maguire a reçu un carton rouge pour la première fois de sa carrière. Une semelle en retard consécutive à un contrôle loupé, le cahier des charges du joueur qui va mal est rempli. Harry Maguire est tellement au fond du trou qu'il inspire de la pitié à son sélectionneur à des consultants habitués des tacles, qui lui apportent leur soutien. "Il vient une période compliquée, a expliqué le sélectionneur Gareth Southgate. Il la traversa et sera plus fort, il a notre soutien." Le consultant Jamie Redknapp a surenchéri : "Je me sens désolé pour lui, mais il va devoir se ressaisir." Le mot est faible, car Harry Maguire ne semble pas voir la lumière au bout du tunnel et le PSG arrive très bientôt en Ligue des champions...