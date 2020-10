FC Barcelone : Lionel Messi pète les plombs et insulte un kiné

Lionel Messi, capitaine du FC Barcelone, s’est négativement illustré lors du match entre le Bolivie et l’Argentine (1-2), comptant pour les éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du Monde 2022.

Lionel Messi repris pour sa célébration de la victoire de l’Argentine

Lionel Messi semble être devenu irascible depuis son départ manqué du FC Barcelone lors du mercato estival. On le sait désormais ouvertement opposé à ses dirigeants barcelonais, à commencer par le président Josep Maria Bartomeu. Mais le club catalan n’est plus le seul à faire les frais de la colère de l’international argentin. La Bolivie et l’Argentine se sont récemment affrontées dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le match a été très disputé, avec des faits de jeu pas toujours réguliers. Les Argentins se sont finalement imposés et Lionel Messi a célébré cette victoire. Une célébration un peu trop bruyante au goût du préparateur physique de la Bolivie. Et le kiné bolivien n’a pas manqué de le faire savoir au joueur du FC Barcelone à qui il a reproché de ne pas être humble.

Le joueur du FC Barcelone insulte le préparateur physique de la Bolivie

Mal en a pris à Lucas Navas. Ce dernier ne devait pas faire ce reproche au Barcelonais. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le génie du FC Barcelone répondre au préparateur physique de la Bolivie par une insulte. « La ch*tte à ta mère ! Qu’est-ce qui t’arrive le chauve ?! », s’est emporté Lionel Messi. Nul ne sait comment va se terminer cette histoire en Amérique latine. En revanche, c’est certain que cette insulte n’a pas contribué à améliorer l’image du sextuple Ballon d’Or auprès de ses détracteurs, toujours prêts à sauter sur la moindre occasion…