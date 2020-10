PSG Mercato : L'offre délirante de Leonardo à Mbappé

Leonardo et le PSG doivent tout faire pour conserver Kylian Mbappé, du moins renouveler le contrat de la pépite parisienne qui prend fin en juin 2022, soit pour l'installer à Paris pour du long terme, soit pour bénéficier d'un prix beaucoup plus attractif avant le mercato estival 2021, qui verra les grands clubs européens se jeter sur le n°10 de l'équipe de France.

Une prolongation au PSG XXL pour Mbappé

Tous les grands d'Europe tentent de s'aligner pour réussir le transfert du joueur du PSG Kylian Mbappé, dans l'optique du mercato d'été 2021. Le contrat du joueur avec le champion de France prenant fin en juin 2021, il devient urgent pour Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, de prolonger son jeune joueur pour ne pas risquer de le voir partir à bas coût ou pire, gratuitement. Car si le Real Madrid de Zinédine Zidane en a fait sa cible prioritaire, selon les désirs du président Florentino Pérez, d'autres clubs sont aussi sur le coup : Liverpool et la Juventus ont exprimé leur intérêt, tandis que Victor Font, qui brigue la présidence du FC Barcelone en remplacement de Josep Maria Bartomeu, en a fait un véritable argument de campagne. La pression commence donc à se faire sentir sur les épaules de Leonardo, qui aurait sorti une proposition de prolongation XXL pour convaincre Kylian Mbappé et assurer un futur transfert très lucratif au PSG lors d'un futur mercato.

Un contrat à long terme et beaucoup d'argent

C'est le quotidien sportif espagnol AS qui dévoile l'offre de Leonardo à Mbappé. Et celle-ci parait très difficile à refuser tant elle est astronomique. En effet, le directeur sportif du PSG aurait proposé un contrat de cinq ans à son joueur, assorti d'un jackpot de 150 millions d'euros soit environ 30 millions d'euros de salaire annuel. Prêt du double de ce que le Parisien gagne actuellement (17 millions d'euros annuels). Pourtant, aussi difficile que cela puisse paraître à croire, AS croit savoir que Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà repoussé cette première offre. Un signe d'une volonté de départ de l'attaquant de l'équipe de France, ou seulement la danse des négociations afin d'aspirer à une offre encore plus grosse du PSG ?