Stade Rennais : Retour, absence et première à Dijon

Le Stade Rennais se déplace à Dijon ce vendredi soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 et les hommes de Julien Stéphan devront se méfier d'une équipe qui ne leur réussit que très peu. L'entraîneur du SRFC va devoir se passer d'un cadre et a fait revenir un joueur mis au placard depuis plusieurs. Enfin, un attaquant manque toujours à l'appel.

Le Stade Rennais sans Nzonzi et... Niang

Les Rouge et Noir de Julien Stéphan doivent désormais assumer leur nouveau statut. Leader de Ligue 1, le Stade Rennais se déplace, ce vendredi soir (19 h), sur la pelouse de Dijon, qui figure en position de lanterne rouge. Mais méfiance pour les Rennais, les Bourguignons ne leur réussissent que très peu et une contreperformance en Côte-d'Or entrainerait probablement la perte de la première place face à une équipe qui veut enfin décoller. Le Stade Rennais va devoir se passer des services de Steven Nzonzi, suspendu, ce qui a poussé Julien Stéphan à réintégrer dans le groupe, comme annoncé, Clément Grenier, absent des terrains depuis le mois de janvier 2020. Le milieu de 28 ans pourrait être utilisé en sentinelle à Dijon.

Les recrues et les jeunes sur le pont

Un autre joueur n'a toujours pas fait son retour dans le groupe professionnel du SRFC. Il s'agit de l'attaquant sénégalais M'Baye Niang, dont les agents ont encore fait parler d'eux, qui, après l'échec de son transfert à l'ASSE, a besoin de temps pour retrouver la forme avant de rejoindre les entraînements collectifs. Mais le Stade Rennais va pouvoir compter sur ses recrues, notamment la pépite belge Jérémy Doku (18 ans), recrutée à prix d'or (26 millions d'euros), et qui intègre pour la première fois le groupe pour cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 à son retour de sélection. Enfin, les jeunes Adrien Truffert et Lorenz Assignon sont reconduits et font également le voyage en Bourgogne.