Real Madrid : L'incroyable confidence de Zidane sur Messi

En 2013, le Real Madrid aurait essayé de recruter l'Argentin Lionel Messi au cours du mercato, mais le petit Argentin a refusé. Zinédine Zidane en a fait la confidence en conférence de presse, après des révélations d'un journaliste italien.

Lionel Messi n'a pas fait comme Luis Figo

Lionel Messi avec le maillot du Real Madrid ? Voilà une situation que personne n'imaginait. Personne, sauf Florentino Pérez, le président du club madrilène, qui aurait osé tenter le coup lors d'un mercato en 2013 en formulant une offre monstrueuse au FC Barcelone. C'est le journaliste italien Gianluca Di Marzio qui révèle cet incroyable coup tenté par le Real dans un livre qui vient de paraître. Selon lui, la Maison Blanche aurait envoyé des émissaires en Catalogne afin de discuter avec les dirigeants du Barça et de formuler une offre impensable pour Lionel Messi. 250 millions d'euros, c'est ce qu'aurait été prêt à payer Florentino Pérez pour s'offrir les services du génie barcelonais. À titre de comparaison, le FC Barcelone, la même année s'est offert Neymar pour 57 millions d'euros, tandis que le Real se rabattait sur le Gallois Gareth Bale pour 94 millions d'euros, une somme déjà stratosphérique à l'époque. D'ailleurs, Neymar, payé 222 millions par le PSG, reste à ce jour le joueur le plus cher de l'histoire.

Zidane nie, mais était sûrement au courant

Mais Lionel Messi a refusé de la jouer comme le Portugais Luis Figo, passé du Barça à l'ennemi juré madrilène au mercato d'été 2000. "Je n'irai pas au Real, vous perdez votre temps", aurait lancé le n°10 argentin aux émissaires du Real Madrid. Interrogé sur cet épisode, Zinédine Zidane a déclaré : "Nous savons qui est Messi et ce qu'il a fait, mais je ne sais rien sur un possible transfert au Real Madrid par le passé." Zizou aurait-il joué le jeu de la langue de bois ? Le champion du monde 1998, au moment de cet épisode, n'était autre que... l'adjoint de Carlo Ancelotti sur le banc du Real. De là à penser qu'il était, lui aussi, au courant... Mais peut-être ne sait-il rien non plus des plans de son club pour faire venir Kylian Mbappé en 2021.