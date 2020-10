Stade Rennais : Plus de spectateurs en Ligue des champions ?

Le Stade Rennais accueille les Russes de Krasnodar, mardi (21 h), pour sa grande première en Ligue des champions. Un moment tant attendu par les supporters, mais la crise sanitaire et les mesures liées à l'épidémie de Covid-19 laissent les Rennais dans l'expectative. Combien seront-ils, mardi, au Roazhon Park ?

Un Stade Rennais devant 0, 1000 ou 5000 supporters ?

La question est sur toutes les lèvres du côté des supporters du Stade Rennais. Pourront-ils assister à la première des Rouge et Noir en Ligue des champions, ce mardi (21 h), contre Krasnodar ? Les nouvelles viennent au jour le jour et il faut se montrer patient, mais une excellente nouvelle pourrait tomber ce vendredi soir du côté de la préfecture. Pourtant les fans du SRFC avaient de quoi s'inquiéter. Les premiers matches des hommes de Julien Stéphan ont pu se jouer devant 5000 supporters, malheureusement l'aggravation de l'épidémie de Covid-19 dans la métropole a entrainé une réduction de la jauge du Roazhon Park à seulement 1000 places disponibles. Cela promettait une rencontre très intime entre le Stade Rennais et Krasnodar dont auraient pu bénéficier quelques privilégiés.

Une bonne nouvelle de la préfecture ?

Le couvre-feu instauré par l'Etat, fixé à 21 h et qui débute ce samedi 17 octobre à minuit dans huit métropoles françaises, a fait craindre le pire aux supporters des Rouge et Noir, à savoir un huis clos pur et simple pour la Ligue des champions mardi. Mais Rennes est passé entre les gouttelettes et n'est pas astreint au couvre-feu : premier soulagement. Ce vendredi, les Rennais se tenaient prêts à faire le pied de grue devant la billetterie du Roazhon Park pour obtenir un des précieux sésames. Mais le club a communiqué à la dernière minute en annonçant le report de l'ouverture des ventes de places à samedi matin. Le tout en signalant qu'une "bonne nouvelle" allait arriver. Il se pourrait en effet que compte tenu de la stabilité de la situation sanitaire à Rennes et de l'importance de l'événement pour la ville et le club, la préfecture, en la personne de Michèle Kerry, accepte d'augmenter la jauge de personnes autorisées à pénétrer dans le Roazhon Park à 5000 pour la Ligue des champions ! Une excellente nouvelle pour le peuple Rouge et Noir, qui n'attend plus que confirmation.