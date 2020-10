FC Barcelone : Griezmann sèchement recadré par Koeman

La petite sortie d'Antoine Griezmann, après la victoire de la France en Croatie (2-1), pour le compte de la 4e journée de Ligue des Nations, n'est pas passée inaperçue au FC Barcelone. L'entraîneur des Catalans, le Néerlandais Ronaldo Koeman, a répondu à la discrète attaque de son joueur.

L'aventure compliquée de Griezmann au FC Barcelone

C'est un Antoine Griezmann souriant que l'on a retrouvé au terme de la victoire de l'équipe de France de Didier Deschamps en Croatie (2-1), mercredi soir à Zagreb, pour la 4e journée de Ligue des Nations, la première des matches retour. Buteur d'une lourde frappe sous la barre pour ouvrir le score chez les vice-champions du monde, Griezmann a signifié son plaisir d'évoluer sous les ordres de Didier Deschamps, tout en en profitant pour mettre un petit tacle discret à son entraîneur au FC Barcelone, Ronald Koeman, où il n'est pas au mieux au sein d'une équipe où il a du mal à s'adapater. "Je me sens bien, a déclaré le meneur offensif des Bleus. Le coach sait où me mettre, je profite de cette situation, de cette place et de la confiance du coach et de mes coéquipiers." De là à ajouter que c'est loin de ce qu'il vit en Catalogne, il n'y a qu'un pas...

Koeman met les points sur les i

Une déclaration qui a beaucoup fait jaser en Espagne. Les journalistes catalans ne se sont pas privés de poser la question à Ronald Koeman lors de la conférence de presse se tenant avant la rencontre Getafe - FC Barcelone. Et l'entraîneur du Barça a été très clair dans sa réponse à Griezmann, rappelant qui était le boss dans le vestiaire. "Chacun est libre de dire des choses. J'ai parlé avec Antoine, mais pas de ce qu'il a dit. Nous avons parlé de son positionnement et de son rendement. Je lui ai dit que je cherchais la meilleure formule pour l'équipe et que je pensais que sa position était celle d'ailier droit, avec la liberté de rentrer à l'intérieur. Il peut aussi jouer 10 ou 9, mais à la fin, c'est moi qui décide de ce qui est le meilleur pour l'équipe. Ensuite, chaque joueur doit être le plus performant possible." Pas sûr que c'est le genre de réponse qui Griezmann attendait... Mais le Français reste déterminé à réussir au FC Barcelone.