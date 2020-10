Barça : Clasico, Ronald Koeman annonce une mauvaise nouvelle

Le Barça n’est pas serein avant d’aborder ses grands rendez-vous de la semaine prochaine, à savoir le choc contre la Juventus Turin en Ligue des champions puis le Clasico contre le Real Madrid en Liga. Ronald Koeman a annoncé l’absence d’un joueur majeur pour ces deux matchs.

Barça : Marc-André Ter Stegen toujours indisponible

Après un été mouvementé, essentiellement marqué par le transfert de Luis Suarez à l’Atletico Madrid et surtout le départ manqué de Lionel Messi, le Barça est bien entré dans la nouvelle saison avec 2 victoires et un nul en Liga. Si ce bilan est positif, les choses sérieuses vont tout de même commencer la semaine prochaine. Les Barcelonais affronteront la Juventus Turin en Ligue des champions puis le Real Madrid en Liga. Alors que Ronald Koeman aurait aimé avoir son effectif au grand complet, il ne pourra malheureusement pas compter sur Marc-André Ter Stegen. Le gardien international allemand est blessé et l’entraîneur catalan ne souhaite prendre aucun risque en précipitant son retour. « Je ne pense pas que Ter Stegen arrivera prêt pour le Clásico. C'est trop tôt et la date du match est trop proche. Nous n’avons aucune urgence à le faire revenir », a déclaré le coach du Barça en conférence de presse. Un coup très dur pour les Catalans qui devront donc jouer sans l’un des meilleurs gardiens du monde contre ces deux mastodontes d’Europe.

Ronald Koeman attendu au pied du mur

Nommé sur le banc du Barça le 19 août dernier, Ronald Koeman est chargé de redorer le blason d’une équipe qui a connu une saison 2019-2020 très compliquée. En plus d’avoir perdu le titre de champion d’Espagne au profit du rival héréditaire, le Real Madrid, le FC Barcelone s’est surtout fait humilier par le Bayern Munich (2-8) en Ligue des champions. Ronald Koeman est donc attendu au pied du mur lors de ces deux grands chocs pour voir ce qu’il aura apporté de nouveau à la formation barcelonaise, car c’est sur ce genre de rencontre qu’on juge la valeur réelle d’une équipe… Rendez-vous est donc pris la semaine prochaine.