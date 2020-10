Tottenham - Arsenal : Mourinho chambre Wenger

José Mourinho s'est amusé de son absence de l'autobiographie d'Arsène Wenger. L'ancien entraîneur d'Arsenal n'a consacré aucune ligne de son livre à son grand rival, aujourd'hui coach de Tottenham. Le Portugais croit savoir pourquoi Wenger l'a passé sous silence et ça décape !

Mourinho, expert chambreur

Entre José Mourinho et Arsène Wenger, ça n'a jamais été le grand amour. Leur relation a toujours été très tendue, que l'entraîneur portugais occupe le banc de Chelsea, de Manchester United ou de Tottenham, les trois clubs anglais qu'il a dirigés. Maniant l'ironie et l'humour pince-sans-rire à la perfection, le coach des Spurs a donné sa version pour expliquer qu'il soit absent du livre de Wenger, qui retrace pourtant l'intégralité de la carrière de l'ancien coach d'Arsenal, resté sur le banc des Gunners pendant 22 ans, de 1996 à 2018. Invité à commenter cette omission étonnante, Mourinho a fait, plus que jamais, du Mourinho !

"Il ne m'a jamais battu"

Alors, pourquoi The Special One n'apparait pas dans l'autobiographie d'Arsène Wenger, appelée Ma vie en rouge et blanc ? Tout simplement "parce qu'il ne m'a jamais battu", a rigolé l'entraîneur de Tottenham. "Vous n'allez pas faire un chapitre sur 12 ou 14 matches qui correspondent à des défaites, a-t-il balancé, alors pourquoi devrait-il parler de moi dans son livre ? Un livre est fait pour vous rendre heureux, vous rendre fier, donc je comprends parfaitement la situation !" Du Mourinho dans le texte, avec de l'ironie servie à la louche. Il faut dire que le Portugais a de quoi chambrer : en 19 matches contre lui, Wenger n'en a gagné que deux. Pire, il a attendu 14 matches avant de battre pour la première fois José Mourinho, qui n'a pas fini de rigoler, au bon souvenir du "spécialiste de l'échec" comme il avait appelé Wenger.