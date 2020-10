Ligue 1 : L’incroyable déclaration de l'entraîneur de l' OL

Avec 5 matchs de Ligue 1 sans la moindre victoire, l' OL est dans le dur à l'approche de son déplacement à Strasbourg. Rudi Garcia, entraîneur de l' Olympique Lyonnais, s'est pourtant livré à une déclaration surréaliste sur l'attitude de son équipe.

Ligue 1 : Rudi Garcia jette des fleurs à l' OL

L’ OL sort d’un bon parcours en Ligue des Champions où il a éliminé la Juventus Turin puis Manchester City. Le club de Jean-Michel Aulas a même fait rêver ses supporters un temps avant de buter sur le champion d'Europe, le Bayern Munich. Depuis cette élimination, les Gones étaient attendus aux premiers rôles en championnat Ligue 1 cette saison. Seulement, l'optimisme a vite laissé place à la déception. Les Lyonnais sont dans une mauvaise forme avec seulement une victoire en 6 matchs. Et pourtant, Rudi Garcia accorde une importance particulière à des éléments autres que les succès attendus par les fans. Sur les antennes de RMC Sport, l’entraîneur rhodanien a déclaré « Sauf la première période à Lorient, je ne peux pas laisser dire que nous sommes une équipe qui n'a pas bien joué et qui ne méritait pas de gagner les matchs».

Les lyonnais et les "tirs cadrés"

Rudi Garcia affirme que le 14e de Ligue 1 « cherche des solutions, et cela passe par être plus tueur devant le but. On est devant tout le monde, y compris le PSG, dans tous les critères offensifs : sur les tirs, les centres, les corners, sur la position dans le dernier tiers du terrain. Sur ça, on est largement devant tout le monde en France.» Le technicien de 56 ans ne voit qu'un petit bémol dans le jeu de son équipe : « en matière de tirs cadrés, on est 17es sur 20. » Il faut retenir que l' Olympique Lyonnais est 14e de Ligue 1 avec seulement 7 points à son compteur en 6 matchs.