Équipe de France Féminine : Le départ de Corinne Diacre exigé

Les tensions continuent entre Corinne Diacre et plusieurs joueuses de l’Équipe de France féminine. Cette fois, ces joueuses réclament le départ de la sélectionneuse française et auraient saisi Noël Le Graët pour obtenir satisfaction.

Des tensions entre Corinne Diacre et plusieurs cadres

Les tensions entre Corinne Diacre et des cadres de l'Équipe de France féminine dont Eugénie Le Sommer, Wendie Renard et la gardienne Sarah Bouhaddi remontent à la Coupe du monde 2019. À ces joueuses qui n’apprécient pas la sélectionneuse de l’Équipe de France féminine, il faudra désormais ajouter la capitaine Amandine Henry. Cette dernière a déjà disputé 3 matchs depuis son retour de blessure. Mais Corinne Diacre estime que la Lyonnaise est encore juste et ne l’a pas convoquée au prochain rassemblement des Bleues. La sélectionneuse française pourrait payer cher cette décision.

Noël Le Graët conseillé de limoger Diacre

Les Lyonnaises ont été récompensées d’une médaille de la Fédération Française de Football (FFF) pour leur dernier sacre en Ligue des Champions. Selon les informations de RMC Sport, au cours de cette cérémonie organisée à Lyon, mardi, plusieurs Lyonnaises, présentes en Équipe de France féminine, auraient approché Noël Le Graët pour lui suggérer de licencier Corinne Diacre. Ces Bleues auraient expliqué au président de la FFF qu’elles n’auraient aucune chance de remporter l’Euro 2022 sous le coaching de Corinne Diacre. Cette requête embarrasserait Noël Le Graët qui a secrètement prolongé la sélectionneuse française au printemps dernier, en plein confinement, jusqu’à l’Euro 2022. Mais les Lyonnaises de l’Équipe de France féminine semblent déterminées à avoir la peau de leur sélectionneuse.

Pour rappel, les Françaises sont deuxièmes de leur groupe de qualification à l'Euro 2022, derrière l'Autriche. Cependant, les Bleues comptent un match en moins. Elles affronteront la Macédoine (23 octobre) et l'Autriche (27 octobre) dans le groupe G. Corinne Diacre sera-t-elle toujours sur le banc ?