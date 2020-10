FC Nantes : Ligue 1, Gourcuff sonne la fin de la récréation

Le FC Nantes ne compte qu’une victoire après 6 journées de Ligue 1. Pour Christian Gourcuff, il ne faut plus chercher d’excuses, le moment est venu d’enchaîner les victoires.

FC Nantes : Christian Gourcuff crie à l’ «urgence»

Le FC Nantes est dans le dur depuis le début de la saison. Avec une seule victoire en 6 journées de Ligue 1, les Nantais pointent à la 16e place du classement. Ce vendredi, à deux jours de la réception du Stade brestois pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, Christian Gourcuff a tenu à être très clair en conférence de presse. Pour l’entraîneur des Canaris, le moment est venu de relancer la machine nantaise en enchaînant les victoires, à commencer par les Finistériens, ce dimanche (15h). Le coach des Canaris, qui déclare ne pas être « fou », pense que « quand on regarde le classement, il y a urgence à prendre des points ». Ce qui ne devrait toutefois pas être une mission facile alors que l’effectif du FC Nantes enregistre plusieurs absents.

Quel effectif nantais pour la réception du Stade brestois ?

Christian Gourcuff aurait aimé compter sur son effectif au grand complet pour accroître ses chances de faire un résultat lors de la réception des Finistériens. Mais le FC Nantes devra jouer le match sans plusieurs joueurs-cadres de son effectif. Le club de la Cité des Ducs sera privé d’Anthony Limbombe. À peine remis d’une blessure aux adducteurs, l’international belge de 26 ans a encore rechuté lors de la trêve internationale. Le coach nantais trouve cela « embêtant » et annonce que l’indisponibilité d’Anthony Limbombe durera encore « quelques semaines ». Le technicien du FC Nantes ne pourra pas compter non plus sur Andrei Girotto (suspendu), ainsi que sur les internationaux maliens Kalifa Coulibaly et Charles Traoré. En revanche, les deux dernières recrues du FCN, le latéral Sébastien Corchia et l'avant-centre Jean-Kévin Augustin sont disponibles.