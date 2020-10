Mercato PSG : manœuvres du Paris SG pour un milieu algérien !

L’allemand Thomas Tuchel n’est pas satisfait du Mercato PSG de cet été et n’a pas manqué de le dire. Même si Leonardo a peu apprécié la sortie de son technicien face aux journalistes, le brésilien prépare le marché des transferts de l’hiver prochain, avec la concentration de ses efforts sur le poste que voulait renforcer Thomas Tuchel, le milieu de terrain.

Mercato PSG : Un milieu relayeur à 30 millions d'euros ciblé

Les gros titres Mercato PSG pourraient reprendre de plus belle alors que le marché des transferts de l’été vient tout juste d’être clôturé. Le club de la capitale n’a pas comblé son entraîneur Thomas Tuchel, désireux de renforcer le milieu de terrain. Même si le nom du joueur ciblé était depuis longtemps dans les petits papiers des recruteurs du Paris SG, Thomas Tuchel avait lui aussi des vues sur ce même joueur. Le concerné n’est autre que Ismael Bennacer de l’AC Milan. Le milieu relayeur franco-marocain, qui évolue en sélection algérienne, est toujours sur les tablettes des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Ismael Bennacer bientôt au Paris SG ?

Selon le média italien SportMediaset, Leonardo aurait même déjà débuté les tractations pour convaincre le milanais de le rejoindre au Paris Saint-Germain. Ce joueur majeur des Rossoneri, Ismael Bennacer, connait déjà bien la France pour avoir évolué à Tours FC et à AC Arles-Avignon entre 2014 et 2017. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Milan AC ne devrait pas résister à la tension de rejoindre le PSG, qui reste un club ambitieux, dont le prestige a été renforcé par sa dernière participation à la finale de la Ligue des Champions. Pour recruter Ismael Bennacer, le Paris SG devra déposer sur la table des dirigeants du Milan AC plus de 30 millions d’euros pour l’avoir. Il est estimé à 28 millions d'euros par Transfermarkt.