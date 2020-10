Stade rennais : Eduardo Camavinga s'offre un nouveau record

Les bonnes nouvelles continuent de s’enchaîner pour Eduardo Camavinga avec le Stade rennais. Vendredi, le milieu de terrain du SRFC s’est offert un nouveau record de précocité contre Dijon.

Encore un record pour Eduardo Camavinga avec le Stade rennais

Leader du championnat, le Stade rennais n’a ramené qu’un nul de Dijon (1-1). Sur le banc au coup d’envoi, Eduardo Camavinga n’a pas permis aux siens de venir à bout du DFCO. À défaut de se montrer décisif avec Rennes, le jeune milieu de terrain s’est offert un nouveau record avec son club formateur. Entré en jeu à la place de Romain Del Castillo à la 64e minute, le jeune milieu a signé sa 50e apparition sous le maillot du SRFC. Âgé de 17 ans et 341 jours, il est devenu le plus jeune joueur à franchir la barre des 50 matches avec une formation de Ligue 1, en compétitions officielles, depuis Basile Boli. L’ancien défenseur avait 17 ans et 228 jours lorsqu’il avait disputé son 50e match sous la tunique de l’AJ Auxerre.

Camavinga parti pour confirmer avec le SRFC ?

Contre le Dijon FCO, Eduardo Camavinga a signé sa 7e apparition cette saison. Il compte déjà 39 matchs de Ligue 1. Le milieu rennais a également disputé 5 matchs de Coupe de France, 4 de Ligue Europa, une rencontre de Coupe de la Ligue et un match de Trophée des champions. Devenu un titulaire indiscutable au SRFC depuis la saison dernière, le natif de Miconje (Angola) est parti pour réaliser une nouvelle saison de haute facture. Devenu international tricolore (2 sélections/1 but) cette année, il compte un but et une passe décisive en championnat. Il va également signer ses débuts en Ligue des champions mardi prochain avec la réception du FK Krasnodar.