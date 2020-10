OL Mercato : Les impressions de Memphis Depay sur les recrues

Resté à l’OL après l’échec de son transfert au Barça, Memphis Depay a vu débarquer de nouveaux joueurs à Lyon. L’attaquant néerlandais s’est prononcé sur ses nouveaux coéquipiers.

Memphis Depay juge les recrues de l’OL

L’Olympique lyonnais a vécu un été des plus agités lors du mercato. Comme rarement ces dernières saisons, plusieurs départs ont été enregistrés. Fernando Marçal, Rafael, Kenny Tete, Youssouf Koné, Ciprian Tatarusanu, Bertrand Traoré et autres Amine Gouiri ont quitté Lyon. La direction du club rhodanien a signé quelques joueurs pour compenser ces départs. Elle a notamment recruté Julian Pollersbeck, Lucas Paqueta, Mattia De Sciglio, Djamel Benlamri et Cenk Özkacar. En conférence de presse, Memphis Depay est revenu sur le mercato de son club et a notamment évoqué les nouvelles signatures lyonnaises. « Nous avons signé des joueurs à la fin du mercato. Je les ai vus pour la première fois aujourd’hui et je les ai accueillis. J’ai parlé avec Paqueta, j’ai vu de la qualité sur le terrain », a indiqué le capitaine de l’OL cité par Foot Mercato.

Aouar resté, la réaction de Depay

Memphis Depay s’est également prononcé sur le cas d’Houssem Aouar. Comme le Néerlandais (annoncé au Barça), le milieu de terrain lyonnais est finalement resté à l’OL. Une bonne nouvelle pour l’attaquant de 26 ans. « Nous avons beaucoup de talent. Je suis très content d’avoir Houssem ici, qu’il soit resté. C’est un joueur exceptionnel, important pour l’équipe », a déclaré l’ancien mancunien dont le contrat expire en juin 2021.