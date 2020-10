Barça : Les joueurs contre une nouvelle baisse des salaires

Le FC Barcelone fait de nouveau face à d’énormes difficultés financières. Après avoir vu leurs salaires retrancher une première fois, les joueurs du Barça n’entendent pas de nouveau se sacrifier.

Barça, Crise : Les joueurs opposés à la baisse des salaires

Le FC Barcelone est de nouveau dans le dur. Entre la possible destitution de Josep Maria Bartomeu et les tensions de trésorerie, le Barça traverse une nouvelle période de turbulences. Sur le plan financier, le club catalan a enregistré d’énormes pertes à cause du coronavirus. Selon la presse espagnole, les Blaugranas ont perdu 203 millions d’euros entre les baisses significatives de billetterie et de vente de produits dérivés. Pour limiter la casse, la direction du club souhaite de nouveau réduire les salaires de ses employés. AS révélait qu’une baisse de 30% sera proposée à tout le personnel, joueurs compris. Mais RAC1 fait déjà savoir que Lionel Messi et ses coéquipiers ne feront aucune concession.

Une nouvelle crise inéluctable chez les Blaugranas ?

Durant le confinement, les joueurs du Barça avaient déjà accepté une réduction de leurs émoluments à hauteur de 70%. Alors que la situation économique de leur club ne s’est guère améliorée, les Blaugranas sont de nouveau sollicités. La presse locale assure que la direction du FC Barcelone compte négocier jusqu’au 22 octobre avant d’appliquer une nouvelle réduction dès le 5 novembre. Mais pour le moment, un accord est encore loin. Les discussions s’annoncent davantage ardues du fait que d’autres salariés jugent cette décision inique. Le comité représentant les 540 salariés non sportifs du club est contre cette baisse de salaire. Ils ne représentent que 3% de la masse salariale du club. AS révélait qu’ils avaient déjà fait appel à un avocat de renom pour défendre leurs droits.