PSG - Man United : Tuchel confirme pour Neymar, Paredes out ?

Le PSG a bien préparé son prochain match contre Manchester United. Sans Neymar Jr, Paris s’est imposé (4-0) sur la pelouse du Nîmes Olympique vendredi. Après la rencontre, Thomas Tuchel a donné des nouvelles du Brésilien.

Neymar Jr de retour avec le PSG contre United

Le PSG s’est baladé (4-0) sur la pelouse du Nîmes Olympique vendredi. Kylian Mbappé (32e, 83e), Alessandro Florenzi (77e) et Pablo Sarabia (88e) ont été les buteurs parisiens. Avec ce succès, le Paris Saint-Germain a bien préparé sa prochaine sortie en Ligue des champions. Mardi, Paris reçoit Manchester United pour la 1re journée de la C1. Absent contre Nîmes vendredi, Neymar Jr sera de retour contre les Reds Devils. Thomas Tuchel en a donné l’assurance après le succès de ses poulains. « On lui a donné un jour libre. Il a fait beaucoup de voyages. J’ai décidé que c’était mieux qu’il reste à la maison aujourd’hui. Mais il sera sur le terrain contre Manchester, c’est sûr », a indiqué le technicien allemand au micro de Téléfoot.

Paredes forfait contre Manchester ?

En revanche, Thomas Tuchel n’est pas certain d’aligner Leandro Paredes. Le milieu argentin est sorti sur blessure contre Nîmes. « Il ne va pas bien. Il a été victime d’une très grosse faute de Deaux, j’ai revu la vidéo. Et sur l’action suivante, il a senti quelque chose aux ischios. C’est musculaire. Cela va être court pour Manchester United », a fait savoir le coach du PSG. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien pourra compter sur Angel Di Maria et Layvin Kurzawa. Les deux joueurs ont encore des matchs de suspension à purger pour les compétitions domestiques.