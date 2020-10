OL : Premier coup dur pour Joachim Andersen avec Fulham

L’aventure anglaise débute mal pour Joachim Andersen. Le défenseur prêté à Fulham par l’ OL s’est blessé à la cheville. Il devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Joachim Andersen blessé à la cheville

Il faudra encore attendre avant de voir Joachim Andersen sous le maillot de Fulham. Le défenseur prêté à Fulham par l’OL cette saison s’est blessé à l’entraînement. L’international danois (1 sélection) souffre d’un début de rupture du ligament de la cheville. Il va manquer plusieurs semaines de compétition. Cette saison, il avait déjà disputé trois matchs (2 titularisations) avec l’Olympique lyonnais. Décevant depuis sa signature l’été dernier, le Danois doit profiter de sa pige en Angleterre pour revenir à un meilleur niveau. Mais avec sa récente blessure, le défenseur se voit couper dans son élan.

Un avenir déjà compromis à Lyon ?

Joachim Andersen avait été recruté à prix d’or par l’OL il y a un an. Lyon avait déboursé 30 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. Mais sa première saison est loin d’entrer dans les annales du club rhodanien. Il n’a pas réussi à s’imposer aux côtés de Denayer et Marcelo dans la défense lyonnaise. Alors que le danois est encore sous contrat jusqu’en 2024, l’Olympique lyonnais a signé deux nouveaux défenseurs centraux cet été. Il s’agit du jeune turc Cenk Özkacar (20 ans) et de l’Algérien Djamel Benlamri. Des signatures qui ont de quoi jeter un froid sur l’avenir d’Andersen à Lyon.