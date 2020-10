LOSC : Luis Campos prend une décision, le projet en danger

Depuis son rachat par Gerard Lopez, le LOSC est devenu un des plus gros clubs de Ligue 1. Cependant, la bonne dynamique entamée depuis deux ans par Lille OSC pourrait marquer un grand coup d’arrêt à cause d’un possible choix à venir de Luis Campos.

LOSC : Luis Campos veut partir

Homme fort du projet du LOSC aux côtés du président Gerard Lopez, Luis Campos est apprécié et respecté de tous pour son travail. Considéré comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents au monde, le responsable portugais prospecte partout et ramène régulièrement de jeunes talents dans tous les clubs par lesquels il est passé. Dans le Nord de la France, il a fait venir Luis Araujo, Jonathan David… qui vont rapporter gros à la revente dans quelques années. Le projet lillois du moment est axé sur le recrutement de jeunes talents très prometteurs destinés à la vente pour renflouer les caisses. Jusqu’à ce jour, ce projet de trading de joueurs a bien fonctionné. Pour preuve, le LOSC a réalisé de très grosses plus-values en vendant Nicolas Pépé à Arsenal (80 millions d'euros), Rafael Leao au Milan AC (35 millions d'euros), Victor Osimhen au SSC Naples (81 millions d'euros)… Mais ce projet pourrait marquer un grand coup d’arrêt. D’après les informations d’ Eurosport, confirmées par le journal portugais Record, Luis Campos souhaiterait abandonner Lille OSC. Le Portugais chercherait à rompre le contrat qui le lie aux Dogues par le biais de sa société Scoutly pour s’engager avec un nouveau projet. L’AS Rome et Manchester United seraient prêts à accueillir le spécialiste portugais.

Quelle réponse de Gerard Lopez ?

Gerard Lopez n’aurait pas hésité un seul instant. Pour le président du LOSC, un départ de Luis Campos est hors de question. L’homme d’affaires luxembourgeois aurait compris qu’un départ du spécialiste portugais dans la détection de jeunes talents sera un gros coup dur porté à son projet dans Nord de la France. Reste désormais à voir comment Gerard Lopez va s’y prendre concrètement pour empêcher le départ de son éminent conseiller.