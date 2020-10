Stade Rennais : Julien Stéphan rassure malgré le nul à Dijon

Le Stade rennais FC s’est fait accrocher par Dijon (1-1) vendredi soir, en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Malgré cette contre-performance face à la lanterne rouge du championnat, Julien Stéphan ne s'est pas montré inquiet pour la prestation peu aboutie de ses joueurs.

Stade rennais FC : Julien Stéphan n'en veut pas à ses joueurs

C’est avec le statut de leader de la Ligue 1 que le Stade rennais FC s’est déplacé sur la pelouse du Dijon FCO, dernier du classement. Alors qu’on aurait pu croire en une démonstration de force du tenant des guidons en Ligue 1, les Dijonnais (1-1) ont plutôt porté un coup d'arrêt à la progression de leurs adversaires. Pour les Rennais, c’est une perte sèche de deux points dans la course au podium. Présent en conférence de presse pour commenter la prestation de ses joueurs, Julien Stéphan a refusé de parler de contre-performance. L’entraîneur breton a plutôt rappelé que le Stade rennais FC « reste invaincu » depuis le début de la saison. Le coach du SRFC a également estimé que ce partage des points avec les Bourguignons n’était pas un mauvais résultat pouvant justifier des critiques contre les joueurs Rouge et Noir. Le Stade rennais a pris « 15 points sur 21, plus de deux points de moyenne » après 7 journées de Ligue 1. « C’est quand même un bon début de saison », a estimé Julien Stéphan.

Le coach promet une meilleure prestation du SRFC en Ligue des champions

Le Stade rennais FC fera ses grands débuts en Ligue des champions face à Krasnodar mardi prochain. À quelques jours de ce rendez-vous continental, le match nul du SRFC face au dernier de Ligue 1 peut inquiéter. Julien Stéphan ne partage évidemment pas ce sentiment d'inquiétude. Pour le stratège de la formation bretonne, il n'est pas question de « s’alarmer après ce match ». Il assure que la rencontre de Ligue des champions « sera autre chose, une préparation différente » et rappelle que ses joueurs du SRFC auront « trois jours complets pour récupérer ».