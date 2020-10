Stade rennais Mercato : Un accord Eduardo Camavinga - Real Madrid

Le départ de Eduardo Camavinga du Stade rennais SRFC serait en préparation. Les médias espagnols annoncent un accord entre le joueur du SRFC et le Real Madrid pour un transfert en juin prochain.

Stade rennais : Eduardo Camavinga aurait déjà dit "Oui"

Eduardo Camavinga vient d’établir le record du plus jeune joueur de France à avoir disputé plus de matchs avec une équipe de l'élite française. Il a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues avec le SRFC à 17 ans et 228 jours, surclassant ainsi Basile Boli qui avait atteint ce niveau à 17 ans et 341 jours sous les couleurs de l’AJ Auxerre. Le milieu de terrain du Stade rennais, qui s’installe aussi progressivement en Equipe de France, plait de longue date au Real Madrid. Le club merengue ne perd pas de temps avec ses manoeuvres pour sécuriser sa venue sous ses couleurs. Selon le journaliste Eduardo Inda, les dirigeants madrilènes auraient déjà arraché un accord tacite à Eduardo Camavinga.

Le contrat devant lier Camavinga au Real Madrid devrait aller de 2021 à 2027. "Le Real Madrid a un accord verbal avec Eduardo Camavinga et le Stade rennais accepte de l'envoyer à Madrid en échange d'une somme d'argent importante" qui sera déterminée à la fin de la saison, selon Inda. Le journaliste a tenu ses propos dans la célèbre émission "El Chiringuito". S’il y a quelques mois Eduardo Camavinga valait 80 millions d’euros, selon la presse française, son importance naissante en Équipe de France devrait aider le SRFC à obtenir beaucoup plus d’argent pour son transfert. Le Real Madrid envisageait de signer le Rennais cet été, mais a été contrarié dans ses plans par les conséquences financières de la crise sanitaire de coronavirus.

Le Real Madrid assuré de faire une bonne affaire

Le milieu de terrain de l' équipe de France avait fait sensation en inscrivant son premier but en Equipe de France lors du match amical des Bleus contre l'Ukraine. Sa prestation sous les couleurs nationales et ses autres convocations par le sélectionneur Didier Deschamps ont confirmé le grand joueur qu’il est en passe de devenir. Eduardo Camavinga a montré ces derniers mois qu’il était capable de s’adapter à une nouvelle équipe, la marque des grands joueurs.