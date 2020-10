PSG Mercato : Leonardo félicité pour son coup de maître

Le PSG a largement battu le Nîmes Olympique (4-0) vendredi, en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Une recrue estivale du Paris Saint-Germain s’est particulièrement montrée à son avantage lors de cette rencontre, prouvant ainsi que Leonardo a été bien inspiré de conclure son transfert.

PSG : Alessandro Florenzi brillant face au Nîmes Olympique

Après un début compliqué, le PSG s’est relancé en Ligue 1. Hier vendredi, le Nîmes Olympique a fait les frais de la nouvelle dynamique enclenchée depuis quelques journées par les hommes de Thomas Tuchel. Sur leur propre pelouse des Costières, les Crocos ont été vaincus sur un large score par le Paris Saint-Germain (0-4). Un match au cours duquel Alessandro Florenzi a brillé. Le latéral droit a d’abord assuré son rôle, à savoir boucler le côté droit de la défense parisienne, mais pas que. Il a également contribué à l’apport offensif et s’est même permis le luxe de marquer 1 but, son 2e depuis son arrivée au club de la capitale lors du mercato estival. De quoi arracher à Pierre Ménès des propos très flatteurs pour Leonardo. Selon lui, le Brésilien a eu le flair de signer l’ancien de l’AS Rome. Sur son blog, le consultant s’est dit convaincu que le PSG « a désormais la certitude d’avoir fait une bonne pioche au poste de latéral droit avec Florenzi, qui a été sublime dans ce match, par ses centres, son but et ses deux poteaux ».

Quel début de saison pour la recrue estivale ?

En quête d’un latéral droit pour combler le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund cet été, le PSG a jeté son dévolu sur Alessandro Florenzi. Après des négociations avec l’AS Rome, Leonardo a obtenu le prêt du défenseur avec option d’achat de 8 millions d’euros. Aligné pour sa première participation avec le club de la capitale contre l’OM, Alessandro Florenzi a prouvé qu’il n’avait pas les jambes carrées. L’Italien a ensuite enchaîné contre le SCO Angers et le Nîmes Olympique. Autant d’apparitions au cours desquelles le renfort estival francilien s’est montré à son avantage. Défenseur hargneux, l’Italien apporte régulièrement le surplus lors des phases offensives en plus d'être doté d’une bonne qualité de centre. Pour l’instant, le PSG ne peut regretter le départ de Thomas Meunier, loin de là.