Stade de Reims Mercato : David Guion s'en prend aux recrues

Avant d’affronter le FC Lorient, David Guion s’est prononcé sur les recrues estivales du Stade de Reims. L’entraîneur rémois n’a pas caché que certains de ces renforts sont loin du niveau attendu.

De mauvaises recrues au Stade de Reims ?

Pour accroître ses chances de faire un bon parcours cette saison, le club champenois s’est massivement renforcé lors du mercato estival. Kaj Sierhuis, Fraser Hornby, Wout Faes et Valon Berisha ont notamment rejoint le club rémois. Dans le dur depuis le début de la nouvelle saison, avec 0 victoire en Ligue 1 et une élimination dès les tours préliminaires de la Ligue Europa, les champenois n'ont pu être sauvés par leurs nouvelles recrues. Une passe compliquée que David Guion explique par un recrutement estival raté. Selon le coach, dans L’Équipe, des renforts arrivés cet été « n’ont pas encore le niveau qu’on est en droit d’attendre d’eux ». Il n’a pas cité de noms des nouveaux joueurs decevants. « Wout Faes, arrivé d’Ostende pour succéder à Axel Disasi, n’a toujours pas l’impact et le volume de jeu du néo-Monégasque. […] Tout comme pour Valon Berisha, le gros coup estival. Qui monte (trop ?) doucement en puissance », écrit le journal.

Quel début de saison des Rémois ?

Brillant la saison dernière avec une place de 6e de Ligue 1, le Stade de Reims est méconnaissable depuis le début de la nouvelle saison. Après 6 journées, les hommes de David Guion n’ont pas encore enregistré la moindre victoire. Alors que le club champenois était la meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière, il a encaissé 10 buts en 6 matchs cette saison. Côté attaque, les Rémois ont marqué 5 buts depuis le début de la saison. Des statistiques assez inquiétantes auxquelles le Stade de Reims doit rapidement mettre fin, à commencer par la réception du FC Lorient, ce samedi (17h) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1…