ASSE Mercato : Puel relance le recrutement et évoque Balotelli

Claude Puel, l’entraîneur de l’ ASSE, a évoqué la possibilité d'une arrivée dans son effectif malgré la fin du mercato estival. Il est revenu sur la rumeur Mario Balotelli, annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Étienne par plusieurs médias.

ASSE Mercato : Claude Puel ouvre la porte

Claude Puel n’en a par terminé avec les transferts de joueurs. Le technicien stéphanois a récemment perdu Yvann Maçon sur blessure alors qu’il était à la recherche d’un attaquant pouvant évoluer au poste de numéro 9. Pour le match de dimanche qui opposera l’ ASSE à l’OGC Nice, Claude Puel était en conférence de presse. Le coach des Verts a été interrogé sur les besoins de son équipe après la blessure de Yvann Maçon et l’échec de la signature de Mbaye Niang. Il a répondu à propos de la possible arrivée d’un joker du mercato : « Encore une fois, je ne suis pas partisan de prendre pour prendre. S’il y a une opportunité qui nous permet d’améliorer l’équipe, on ne s’en privera pas. »

Balotelli à AS Saint-Etienne ?

Mbaye Niang devait quitter le Stade rennais pour l’ ASSE. Claude Puel s’était personnellement impliqué dans les tractations pour faire venir le buteur international sénégalais. Finalement, ce transfert ne s’est pas concrétisé puisque l’AS Saint-Étienne a finalement renoncé à recruter le buteur rennais. Le club a évoqué l’implication de dernières minutes de plusieurs agents de joueurs pour justifier sa décision. Résultat des courses, Claude Puel a toujours autant besoin d’un buteur. C’est dans cette période qu’est survenue la rumeur Mario Balotelli, l’attaquant italien passé par l’OGC Nice. Joueur libre de tout contrat, il serait dans le viseur des Verts. L’entraîneur de l’ ASSE a justement coupé court à cette rumeur en disant : « Fake news. Il y a parfois des messages qui passent pour remettre des joueurs dans l’actualité.»

L'attaquant Italien ne viendra donc pas chez les Verts malgré sa situation favorable à une signature.