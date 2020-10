OM : McCourt n’y peut rien, il est obligé de se soumettre

Frank McCourt, qui a dépensé près de 300 millions d’euros depuis son rachat de l’ OM, croyait que le club aurait désormais pu se prendre en charge. Mais deux événements totalement imprévus devraient obliger l’Américain à remettre la main à la poche pour soutenir l’Olympique de Marseille.

Frank McCourt a tenu ses promesses

L’ OM était financièrement et sportivement au plus bas quand Frank McCourt l'a racheté des mains de Margarita Louis-Dreyfus, en octobre 2016. Pour remettre l’Olympique de Marseille sur les rails, l’homme d’affaires américain avait promis qu’il investirait 200 millions d'euros sur 4 ans. Ce délai n’était pas encore épuisé quand le nouveau propriétaire olympien a effectivement investi cette somme. Mais cet argent avait essentiellement servi au recrutement. Or, il fallait revitaliser d’autres secteurs de l’ OM. Le milliardaire américain a donc consenti plusieurs rallonges financières, au point qu’à ce jour ce sont près de 300 millions d'euros qui auraient été injectés pour la relance du club. Avec cet investissement, Frank McCourt croyait qu’il ne serait plus obligé de mettre la main à la poche et que l’Olympique de Marseille pouvait désormais se prendre en charge. Mais il n’en serait rien.

L’Américain obligé de réinvestir à l' OM

En effet, deux événements totalement imprévus devraient obliger Frank McCourt à continuer à sortir l’argent de sa propre poche pour soutenir l’ OM. C’est d’abord la crise économique provoquée par la situation sanitaire. Avec le coronavirus, seulement un maximum de 5000 spectateurs sont autorisés dans les stades. Ce qui est très peu pour entretenir la billetterie du club phocéen. La vente de joueurs a également pris un coup, les clubs n’ayant plus les moyens de réaliser des mercato de folie. Et ce n’est pas tout. Second événement imprévu, la volte-face de Mediapro. Nouveau diffuseur du football français, le groupe sino-espagnol refuse de payer la traite de 172 millions d’euros de droits TV du mois d’octobre. Ce qui est un gros coup dur, sachant que les clubs sont largement dépendants de ces droits TV dans l’élaboration de leur budget. De plus, Mediapro souhaite renégocier le contrat signé avec la LFP (Ligue de Football Professionnel).

À cause de ces deux événements imprévus, Frank McCourt va devoir continuer à sortir l’argent de sa propre poche pour soutenir l’ OM. C’est ce que pense Bruno Blanzat, journaliste de France Bleu Provence. Interrogé par Football Club de Marseille, le confrère a déclaré que « Frank McCourt va être obligé de remettre de l’argent, c’est certain ». Et Bruno Blanzat de prévenir : « Les clubs qui ont un actionnaire comme lui seront peut-être un peu plus protégés. Encore faut-il qu’ils aient les reins solides, et qu’ils acceptent de remettre la main au pot. Mais là ce sera une obligation. » Frank McCourt ne serait donc pas au bout de ses efforts financiers pour relancer l’écurie phocéenne.