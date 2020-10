OM - Bordeaux : Le Vélodrome n'oublie pas Eddie van Halen

Compositeur de « Jump », titre musical qui accompagne l’entrée des joueurs de l’ OM sur la pelouse de l’Orange Vélodrome depuis 1986, Eddie van Halin était présent dans les pensées des joueurs et supporters marseillais lors du match Olympique de Marseille - Girondins de Bordeaux (3-1).

OM : Même à huis clos, l’Orange Vélodrome ressuscite Eddie van Halin

L’ OM recevait les Girondins de Bordeaux (3-1) ce samedi soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Le fait marquant relatif à cette rencontre fut l’hommage que l’Orange Vélodrome a rendu à Eddie van Halen, auteur de « Jump », décédé le 6 octobre 2020 à Santa Monica, Californie, États-Unis. Son titre culte qui accompagne l’entrée des joueurs sur la pelouse a créé de forts liens entre lui et le club phocéen. Pour ce premier match à domicile des Marseillais depuis sa mort, un hommage mérité lui a été rendu. Bien que la rencontre se soit jouée à huis clos, l’enceinte du boulevard Michelet a rendu un véritable hommage au compositeur du titre qui a le plus raisonné dans ses haut-parleurs. Le virage sud a déployé une banderole avec l’inscription : « RIP Eddie van Halen, go ahead and jump... for ever ! », traduisez : « Repose en paix Eddie van Halin, va de l'avant et saute... pour toujours ! » Des centaines de sièges ont également été peints en noir, orange et bleu pour représenter la silhouette d’Eddie van Halin et le logo de son groupe.

Eddie van Halin à jamais dans le coeur des Marseillais

Eddie van Halin est décédé à 65 ans des suites d’un cancer. Il était populaire à l’ OM pour son titre musical « Jump ». Un hymne qui a marqué plusieurs générations de joueurs marseillais et qui semble indémodable. Le rappeur marseillais Akhenaton a pourtant jugé cette chanson un peu vieillie et a proposé de la moderniser en la remixant. La proposition d’Akhenaton a déclenché une grosse polémique. Dans leur ensemble, les supporters et les joueurs n’ont pas souhaité une retouche de cette chanson. Cette position a été notamment défendue par l’actuel attaquant olympien Valère Germain et l’ancien latéral gauche Éric Di Meco. Samedi soir, avant le coup d’envoi du match OM-Bordeaux, les partisans de la modernisation de « Jump » ont pu se rendre compte à quel point cette chanson est un classique pour la grande famille phocéenne.

Ce match a été dominé par l'Olympique de Marseille sur le score de 3-1 grâce à des buts de Florian Thauvins (5’), Jordan Amavi (54’) et de Pablo (64’). Du côté des Girondins de Bordeaux, Josh Maja a réduit le score à la 83’ minute du match. Ce succès fait remonter l'OM à la 5e place du classement de Ligue 1