FC Barcelone : Koeman fait les yeux doux à Lionel Messi

Arrivé dans la peau d’un patron sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman s’est vite rendu compte qu’il ne pourrait pas réussir sa mission sans se mettre Lionel Messi dans la poche. Pour cela, le technicien néerlandais n’a pas hésité à utiliser un discours très flatteur pour qualifier le génie argentin.

Ronald Koeman littéralement emballé par Lionel Messi

Lionel Messi est le joueur sans qui aucun entraîneur ne peut briller au FC Barcelone. Ronald Koeman a vite fait de comprendre cette réalité. Arrivé sur le banc du Barça le 19 août dernier, l’ancien sélectionneur de la Hollande voulait d’abord imposer sa façon de voir les choses, y compris à Lionel Messi. Mais l’ex-coach d’Everton a rapidement su qu’il ne pouvait s’imposer au capitaine barcelonais et espérer briller sur le banc catalan. Pour se faire pardonner de ses premières déclarations qui n’avaient pas plu au sextuple Ballon d’Or, le coach a tenu un nouveau discours. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est un discours très laudatif pour l’Argentin. « Ce qui me fait penser que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde ? », s’est abord interrogé Ronald Koeman pour AD avant de répondre : « La manière dont il voit les choses est vraiment incroyable. Il est très intelligent footballistiquement parlant et il fait les choses parfaitement sur le plan technique. C'est vraiment au tout dernier moment qu'il prend ses décisions ballon au pied, en une fraction de seconde. » Le Néerlandais a également indiqué que l’attaquant barcelonais était surprenant pour sa compréhension instinctive des choses pendant les entraînements. Et le coach de conclure que le joueur de 33 ans « comprend tout de suite avec les exercices » et « incarne l'intelligence maximale du football ».

Suffisant pour amadouer l’Argentin ?

Les relations entre Lionel Messi et Ronald Koeman ne sont pas fraîches. Mais on sait qu’elles ne sont pas les plus chaleureuses du monde non plus. L’Argentin garde encore au travers de la gorge certaines déclarations du stratège néerlandais à son arrivée. Ce dernier avait notamment déclaré qu’il ne ferait aucune faveur aux stars et qu’il attendait que tout le monde se mette au service du club. De plus, le tacticien catalan a clairement poussé à la sortie deux amis de Lionel Messi, à savoir l’avant-centre Luis Suarez (Atletico Madrid) et le milieu défensif Arturo Vidal (Inter Milan). Enfin, Ronald Koeman serait très chaud pour se séparer d’Ousmane Dembélé afin de recruter Memphis Depay (OL). Deux options auxquelles le capitaine catalan serait opposé.