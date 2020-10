Stade de Reims - FC Lorient (1-3) : Guion charge ses joueurs

Le Stade de Reims a été battu par le FC Lorient (1-3), samedi lors de la 7e journée de Ligue 1. Après la rencontre, David Guion a pointé du doigt l’écroulement mental et le manque de concentration de ses joueurs.

David Guion déplore la faiblesse mentale et l'indiscipline de ses joueurs

Dans le dur depuis le début de la saison, le Stade de Reims ne parvient pas encore à arrêter la spirale infernale. Les Champenois avaient pourtant bien négocié la première période et avaient même ouvert le score de la rencontre à la 15e minute, ce qui avait fait plaisir à David Guion. « Cette première mi-temps nous avait donné satisfaction et le but de Moreto (Cassama) nous a mis en confiance », a déclaré l’entraîneur rémois. Mais en seconde période, le Stade de Reims a présenté un tout autre visage. Physiquement dominés, les Champenois ont encaissé 3 buts. Pour le coach rémois, il faut chercher les raisons de ce renversement de situation dans la fébrilité mentale et l’indiscipline de ses joueurs. « Même si on n'avait qu'un joueur d'expérience sur le terrain, on doit être en capacité de rester dans le match, être beaucoup plus attentifs et disciplinés », a-t-il expliqué.

Début de saison compliqué pour le Stade de Reims

Auteur d’un bon parcours la saison dernière avec une 6e place au classement finale de Ligue 1, le Stade de Reims est en revanche en difficulté depuis le début de la nouvelle saison. Les Rémois ont été éliminés dès les tours préliminaires de la Ligue Europa et n’ont pas encore enregistré la moindre victoire en Ligue 1. Meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière, les Champenois possèdent l’une des pires défenses cette saison avec 13 buts encaissés après 7 journées. Sur le plan offensif, les Champenois n’ont marqué que 6 buts, soit moins d’un but par match. David Guion doit trouver les moyens d’arrêter rapidement cette spirale infernale. Pour ses deux prochaines sorties, le Stade de Reims se déplacera sur la pelouse du Montpellier HSC (8e journée), avant de recevoir le RC Strasbourg (9e journée).