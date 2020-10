OM : LdC, le plan de Villas-Boas pour battre l’Olympiakos

L’ OM a renoué avec la victoire en battant les Girondins de Bordeaux (3-1) samedi soir. Grâce à ce succès, André Villas-Boas a gagné de la confiance avant de se déplacer en Grèce mercredi pour affronter l’Olympiakos en Ligue des champions. Si l’entraîneur de l’Olympique de Marseille se méfie des Grecs, il a cependant une idée pour les battre.

OM : André Villas-Boas se méfie de l’Olympiakos

Après une série de trois matchs nuls, l’ OM a renoué avec la victoire en battant les Girondins de Bordeaux (3-1), samedi lors de la 7e journée de Ligue 1. Sur le plan comptable, cette victoire fait monter l’Olympique de Marseille à la 5e place de Ligue 1. Mais pour André Villas-Boas, il y a un autre avantage de ce succès face aux Bordelais, à savoir la confiance retrouvée avant d’affronter l’Olympiakos. L’entraîneur marseillais estime que, le déplacement en Grèce, son groupe « va l'aborder au moins avec un peu plus de confiance », car si l’ OM « devait aller à l'Olympiakos avec un mauvais résultat ce soir, ça aurait été dur ». Mais malgré cette confiance, le technicien portugais sait que ce ne sera pas facile de faire un résultat en Grèce. « Gagner là-bas serait exceptionnel, prendre un point serait aussi bon pour nous », a estimé le coach olympien après la victoire contre les Girondins. Le Portugais prévient même que « ça sera un match très dur, ils ont gagné 4-0 aujourd'hui en championnat. C'est une équipe qui joue bien, qui joue un football offensif et qui est habituée à gagner. Ça va être dur ».

Un plan déjà élaboré pour vaincre les Grecs ?

André Villas-Boas est conscient que l’Olympiakos ne sera pas facile à jouer. L’ancien entraîneur de Chelsea veut donc « étudier un peu plus l’Olympiakos avant de choisir ce que » le club phocéen « va faire pour les surprendre eux aussi peut-être ». À cet effet, le stratège olympien pense à un système de jeu qui « peut permettre à Dim’ (Payet) de jouer comme numéro dix ou en attaque ». Après un repos forcé suite à 3 matchs de suspension, dont 1 avec sursis, le Réunionnais devrait revenir physiquement revigoré. En revanche, l’ OM pourrait être obligé de jouer sans Dario Benedetto et Duje Caleta-Car. Ces deux joueurs se sont blessés à la cheville (entorse) contre les Girondins de Bordeaux et doivent passer une IRM ce dimanche.