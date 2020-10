PSG Mercato : Menace de Chelsea pour Massimiliano Allegri

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel ne devrait pas être prolongé par le PSG. Leonardo, le directeur sportif parisien, pense à Massimiliano Allegri pour prendre la suite du technicien allemand. Une menace se signale tout de même sur ce dossier, selon les dernières informations.

PSG : Thomas Tuchel bientôt remplacé par Massimiliano Allegri ?

Thomas Tuchel et Leonardo ne sont certes pas en conflit ouvert, mais les deux hommes ne sont pas non plus les meilleurs amis du monde. Leurs attaques réciproques lors du mercato estival sont encore vivaces dans les esprits. Un conflit larvé que l’entraîneur allemand pourrait finalement perdre. En effet, alors que son contrat prend fin en juin prochain, le PSG ne lui a fait aucune offre de prolongation. Leonardo n'a jamais trouvé justifié la présence de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain. Dès les premières semaines de son retour au club parisien, le brésilien aurait évoqué l'idée de remplacer l'allemand par un coach plus expérimenté, capable d'en imposer face aux stars de l'équipe. Après leurs tensions de cet été, l'idée de faire venir Massimiliano Allegri sur le banc parisien est devenue plus forte, les contacts ayant même été initiés à cet effet.

Massimiliano Allegri finalement à Chelsea ?

Massimiliano Allegri, lors d'un déplacement en France, ne s'était pas montré opposé à l'idée de débarquer sur le banc du PSG. Cependant, la longue attente qu'il observe depuis son départ de la Juventus Turin pourrait l'amener à se diriger vers une autre destination. En effet, Calcio Mercato indique que le technicien italien plait aux dirigeants de Chelsea, lesquels penseraient à lui pour succéder à leur ancien capitaine Frank Lampard. Dans ce début de saison, les Blues, sous la houlette de l'ancien milieu de terrain, n'ont réalisé que 2 victoires, 2 nuls et une défaite en Premier League. Pour les responsables du club londonien, le temps est peut-être venu de confier l'équipe à coach plus expérimenté, capable de la hisser à un tout autre niveau.

Le PSG sera-t-il assez réactif pour attirer l'italien sur son banc ? Difficile à dire puisque Thomas Tuchel, malgré un mauvais démarrage de la saison, a repris cette semaine la tête du championnat français. Il faut noter qu'il est aussi le coach qui a fait jouer sa première finale de Ligue des champions au PSG, autant d'éléments que les propriétaires qataris ne devraient pas balayer du revers de la main sans raison valable.