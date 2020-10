OM Mercato : Prolongation, bonne nouvelle pour Villas-Boas

Après avoir refusé une première offre de prolongation de son contrat à l’ OM cet été, André Villas-Boas semble avoir reconsidéré sa décision sur son avenir. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est plus fermé à la poursuite de sa mission dans la cité phocéenne.

OM Mercato : André Villas-Boas donne rendez-vous en février

L’option d’une prolongation du contrat d’ André Villas-Boas revient sur la table à l’ OM. Cet été, le technicien portugais avait refusé de rallonger la durée de son engagement avec le club phocéen. Pour rappel, cette offre lui avait été faite alors qu’Andoni Zubizarreta venait d’être limogé. Or, le coach olympien ruminait encore son agacement pour le licenciement du directeur sportif espagnol, l’homme à qui il liait clairement son avenir et grâce à qui il avait été nommé sur le banc phocéen, fin mai 2019. De plus, soucieux de renforcer son effectif pour accroître ses chances de finir sur le podium de Ligue 1 et pour faire un bon parcours en Ligue des champions, André Villas-Boas attendait de voir quel recrutement estival l’ OM allait réaliser. Pablo Longoria, arrivé en remplacement d’Andoni Zubizarreta, fait du bon travail et André Villas-Boas a obtenu quelques renforts souhaités malgré la crise économique (Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique). Ce recrutement satisfait le Portugais, même si le concurrent de Dario Benedetto n’a pas été signé et que Joakim Mæhle (Genk) n’a finalement pas remplacé Bouna Sarr, parti au Bayern Munich au dernier jour du mercato estival.

Le patron du banc olympien ne serait donc plus opposé à une prolongation. Mais il préfère évoquer le sujet après le mercato hivernal. « En février, on pourra parler. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir », a-t-il déclaré à l’AFP ce dimanche. En attendant cette échéance, Frank McCourt peut être assuré que son entraîneur n’est pas tenté par un autre banc, comme cela a régulièrement été évoqué. « J'ai dit au propriétaire, il y a trois, quatre semaines, qu'avec moi il peut être tranquille, je ne suis pas en train de chercher autre chose », a assuré le Lusitanien de 43 ans.

Quel bilan du Portugais sur le banc de l’ OM ?

Une prolongation d’André Villas-Boas devrait être bien accueillie par les supporters en raison de son bilan sur le banc de l’ OM. Nommé fin mai 2019 alors que l’Olympique de Marseille sortait d’une saison compliquée avec Rudi Garcia, le Portugais a fini 2e de Ligue 1 pour sa première saison. Un classement qui vaut à l' OM de retrouver la Ligue des champions, après 7 ans d’absence. D’ailleurs, les Marseillais feront leur grand retour à la compétition européenne sur la pelouse de l’Olympiakos mercredi prochain. Un bilan positif qui a rapidement fait de l’ancien coach de Tottenham l’un des chouchous de l’Orange Vélodrome. Rendez-vous est donc pris en février 2021…