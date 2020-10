FC Nantes Mercato : De gros regrets au FCN pour un coup de KITA

Waldemar Kita, le président du FC Nantes, n’a pas été bien inspiré son équipe et lui sur le cas d’un joueur devenu budgétivore. Anthony Limbombe, le milieu de terrain belge de 26 ans, recruté au Club de Bruges, est tout sauf une bonne affaire pour le FCN.

FC Nantes mercato : Anthony Limbombe, quelle conclusion en tirer ?

C’était au mois d’aout 2018 que le FC Nantes a jeté son dévolu sur Anthony Limbombe, milieu de terrain alors en réussite au Club de Bruges. Le joueur sortait d’une deuxième saison réussie en championnat belge avec 32 matchs dans les jambes et 6 buts inscrits. Si sa première saison en Ligue 1 a été correcte avec 29 matchs disputés pour 1 but inscrit, son prêt au Standard de Liège à la fin de celle-ci marquera le début d’une longue descente aux enfers. Anthony Limbombe ne disputera que 6 matchs de Jupiler Pro League avant d’être renvoyé au FC Nantes. Depuis, il n’a joué que 4 matchs de Ligue 1. Il alterne les mauvaises prestations et des blessures.

Les 8 millions d’euros du FCN vendangés ?

Estimé à 8 millions d’euros en juin 2018, Anthony Limbombe ne vaut aujourd’hui que quelques 4 millions d’euros. Avec cette courbe de progression inversée, le chèque de 8 millions d’euros signé par le président Waldemar Kita en aout 2018 se révèle être un mauvais investissement. Le FC Nantes ne profite pas vraiment des services de son joueur de qui les dirigeants attendaient énormément cette saison. Les choses vont si mal que l’Insider Emmanuel Merceron a posté sur Twitter : « Ça devient un sketch Limbombé. Accident industriel ». Ce joueur recruté à prix d’or va-t-il rester le plus grand flop du FCN de ces dernières années ?

À 26 ans et sous contrat jusqu’en juin 2023, Anthony Limbombe devra tout donner pour inverser la tendance à son retour de blessure. Christian Gourcuff, qui sort d’une victoire 3-1 face au Stade brestois, aurait bien besoin d’une meilleure version du joueur belge d’origine congolaise pour remonter le FCN dans le haut du classement. Les Canaris pointent à la 15e place de Ligue 1 avec 8 points malgré 7 matchs disputés, donc sur 21 points possibles.