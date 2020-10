Stade rennais Mercato : Real, ça se confirme pour Camavinga

Au Stade rennais, l’arrêt du mercato estival n’arrête pas les rumeurs d’un transfert de Eduardo Camavinga. Cible préférée du Real Madrid, le jeune international tricolore voit ses possibles destinations se multiplier. Le SRFC résistera-t-il à l’approche des merengues pour autant ?

Camavinga, le Stade rennais peut-il refuser l’offre XXL?

Toutes les planètes s’alignent pour faire briller Eduardo Camavinga cette saison. Régulièrement convoqué par Didier Deschamps en Équipe de France, le joueur est aussi mis en avant par Julien Stephan chez les Rouge et Noir. Cama est d’ailleurs le plus jeune joueur à avoir disputé le plus de matchs avec une équipe de l’élite française, effaçant lors du match nul face à Dijon (1-1) le nom de Basile Boli, ancien détenteur de ce record à 50 matchs avec une équipe pro à 17 ans 341 jours.

La courbe très élevée de la progression d' Eduardo Camavinga en fait un joueur prisé. Si la Juventus Turin a commencé à penser au français avec la préparation d’une offre de 70 millions d’euros, selon Tuttosport, c’est bien le Real Madrid qui tient la dragée haute sur ce dossier. Selon une source espagnole, Florentino Perez et ses recruteurs ont bien fait plusieurs réunions pour travailler sur le budget devant soutenir l’offensive du Real Madrid pour recruter le milieu de terrain français. On parle d’une proposition à plus de 100 millions d’euros, un montant largement supérieur aux 70 millions d’euros en préparation à la Juventus Turin. Cependant, le club italien penserait à inclure un de ses joueurs dans la transaction, ce qui pourrait tout changer.

SRFC Mercato : Le Real en pôle position pour le transfert de Eduardo Camavinga

Le Real Madrid a déjà arraché un accord à Eduardo Camavinga pour sa venue sous ses couleurs l’été prochain. Le jeune international français tenant à ce que le Stade rennais se retrouve dans la transaction, il avait discrètement prolongé son bail jusqu’en juin 2022. Il pourrait d'ailleurs signer un nouveau contrat pour permettre à Rennes d'être incontournable sur ce dossier. Selon le journaliste Eduardo Inda la semaine dernière, dans "El Chiringuito", « Le Real Madrid a un accord verbal avec Eduardo Camavinga et le Stade rennais accepte de l'envoyer à Madrid en échange d'une somme d'argent importante ».

Les dirigeants madrilènes auraient aussi déjà trouvé un accord de principe avec le Stade rennais pour négocier le transfert d’ Eduardo Camavinga en été prochain. Avec la progression constante du joueur, les deux équipes se donnent rendez-vous pour négocier le transfert de Camavinga au prix qu’il aura atteint au terme de cette saison. Quoi qu’il arrive, le SRFC devrait se faire beaucoup d’argent sur la vente de son jeune milieu de terrain qui aura alors 18 ans.