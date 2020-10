OM Mercato : Surprise, Florian Thauvin à l’AC Milan en juin ?

Florian Thauvin sera en fin de contrat avec l’ OM en juin prochain. Il devrait rejoindre l’AC Milan qui fait présentement le nécessaire pour l’attirer sous ses couleurs au mercato de l’été prochain.

OM Mercato : Florian Thauvin bientôt loin de Marseille ?

L’avenir de Florian Thauvin pourrait s’écrire loin de l’ OM. Le milieu offensif de l’ Olympique de Marseille, bientôt en fin de contrat en juin prochain, n’a toujours pas prolongé avec l’écurie phocéenne. Il n’y aurait d’ailleurs aucune négociation en cours avec la direction du club marseillais pour le convaincre de rester. Dès janvier prochain, dans moins de 3 mois, l’international français aura la possibilité de signer avec le club de son choix. Il y a de fortes chances que celui-ci soit le Milan AC. Ce club aurait pris une longueur d’avance sur les dirigeants de l’ Olympique de Marseille.

Le Milan AC s'active pour le milieu de l' Olympique de Marseille

Selon la presse italienne, le marseillais plait aux dirigeants actuels du club Rossonero, y compris à l’entraîneur Stefano Pioli. Le plan du club lombard pour recruter Thauvin serait de se l’offrir gratuitement. Pour ce faire, un pré-contrat pourrait être signé au prochain mercato hivernal. Ainsi, Florian Thauvin rejoindrait l’AC Milan libre en juin prochain, ce qui éviterait à ce club de verser des indemnités de transfert à l’OM. Sur ce dossier, l’immobilisme des dirigeants marseillais surprend plus d’un. Alors que Florian Thauvin (27 ans) est un des meilleurs joueurs de l’effectif marseillais, les dirigeants ne font rien pour le retenir au club. C’est d’ailleurs lui qui a montré le chemin de la victoire aux siens en inscrivant le premier but de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux (3-1) ce week-end. Le tricolore venait ainsi d’inscrire son troisième but en 7 matchs de Ligue 1 cette saison.

Il y a quelques jours c'est le FC Séville qui rêvait d'attirer le joueur en Liga. Selon le média espagnol Estadio Deportivo, la direction FC Séville l'aurait placé en tête de ses priorités mercato d'hiver et de l'été prochain si marseillais venait à faire de la résistance en janvier. La prise d’une option sur son transfert dès janvier serait même l'objectif des dirigeants du club espagnol.