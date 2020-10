FC Barcelone : Ça chauffe entre Messi et trois joueurs

Josep Maria Bartomeu propose de baisser de 30% les salaires des joueurs du FC Barcelone pour faire face à la crise économique. Clairement opposé à cette option, Lionel Messi ne fait cette fois pas l’unanimité au sein du vestiaire où trois joueurs sont d’accord avec le président barcelonais.

Trois joueurs opposés à Lionel Messi sur la baisse des salaires

Le FC Barcelone traverse de nouvelles turbulences. Cette fois, l’affaire porte encore sur la baisse des salaires. La crise économique, provoquée par la situation sanitaire, sévit au sein du club catalan. Pout y faire face, la direction du club propose que tous les salaires, y compris ceux des joueurs, soient baissés de 30%. Mais cette proposition ne passe pas du tout auprès du vestiaire, emmené par Lionel Messi. Le capitaine barcelonais et ses coéquipiers reprochent à leurs dirigeants le fond et la forme de cette décision. Les joueurs expliquent qu’ils ont déjà accepté une baisse des salaires au début de la crise. Sur la forme, les joueurs reprochent à leurs dirigeants la façon dont ils ont été informés de cette nouvelle idée de baisse des salaires, à savoir par un simple mail envoyé pendant la trêve internationale.

De plus, la direction propose que le vestiaire ne soit représenté que par un seul joueur contre douze membres du comité d’entreprise pendant les négociations pour officialiser cette baisse. Le vestiaire, Lionel Messi en tête, a donc envoyé à son tour un burofax, un recommandé, pour exprimer son désaccord vis-à-vis d’une nouvelle baisse des salaires. Un burofax signé par presque tous les joueurs, sauf trois d’entre eux. D’après les médias espagnols, il s’agit du gardien Marc-André Ter Stegen, du défenseur central Clément Lenglet et du milieu de terrain Frenkie de Jong. Et le refus de ces trois joueurs est très mal vécu par Lionel Messi et les autres cadres du vestiaire signataires du burofax.

Quelle réaction des dirigeants du FC Barcelone ?

Encouragé par la division régnant dans le vestiaire, Josep Maria Bartomeu a décidé d’aller jusqu'au bout de sa décision. Selon les informations de la radio RAC1, le président du FC Barcelone aurait répondu au groupe emmené par Lionel Messi qu’une nouvelle baisse des salaires était nécessaire pour faire face à la crise. Pour le dirigeant catalan, cette baisse est si nécessaire que les joueurs devraient accepter de se présenter rapidement à la table des négociations. À noter que si cette baisse des salaires est votée, le FC Barcelone économisera 24 millions d’euros sur le seul salaire annuel de Lionel Messi…