ASSE : L'AS Saint-Etienne, dans le dur, doit éviter la déroute

L'ASSE de Claude Puel est encore une fois entrée dans une période critique après une nouvelle défaite en Ligue 1, à domicile, contre Nice (1-3). Après un bon début de saison, les Verts bloquent et n'avancent plus, se mettant dans une situation compliquée de laquelle il va vite falloir s'extirper.

L'ASSE n'avance plus

Depuis sa victoire probante à Marseille, face à l'OM, le 17 septembre en Ligue 1, l'ASSE n'avance plus. Pire, les Verts ne font pas du surplace, ils reculent, pointant ce lundi matin à la dixième place du championnat, avec dix points en sept journées. Mais ce sont les quatre dernières rencontres des hommes de Claude Puel qui inquiètent. Depuis ce match au Vélodrome, l'ASSE a enchaîné un nul, à La Beaujoire face au FC Nantes (2-2) et trois défaites. Trois revers au cours desquels les Verts ont encaissé dix buts et n'en ont inscrit qu'un seul, glissant petit à petit au classement pour flirter désormais avec la deuxième partie de tableau. Pour Claude Puel, l'effectif et sa profondeur sont en cause, après avoir nécessairement dégraissé pendant le mercato d'été, principalement pour des raisons financières.

Claude Puel est inquiet

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, ne veut pas se trouver d'excuse, mais il déplore néanmoins ce manque de profondeur. "Je ne veux pas jouer sur ça, mais on a des problèmes d'effectif en ce moment", s'est inquiété le technicien forézien. Tout en tempérant : "Il y a des circonstances atténuantes à cette défaite supplémentaire." En cause, selon Puel, "des joueurs disséminés dans le monde entier" durant la trêve internationale, mais également des blessures, comme celle toute récente et de très longue durée d'Yvann Maçon, un des jeunes sur lesquels Claude Puel avait misé, et quatre suspensions. Mais pour le capitaine Romain Hamouma, dont les propos sont rapportés par L'Equipe, "La Ligue 1 te rappelle vite que c'est compliqué dans un championnat comme celui-là" quand on a un effectif jeune et limité en nombre. D'autant que les nouveaux cadres de l'ASSE n'apporte pas pleine satisfaction, à l'image de Jessy Moulin, dans les buts, ou de Denis Bouanga, dont le coach attend plus.