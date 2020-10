OL Mercato : Koeman prévient Rudi Garcia pour Memphis Depay

Désireux de signer Memphis Depay, joueur de l'OL, lors du mercato estival, le Barça a été empêché par la Liga. Si cet échec fait plaisir à Rudi Garcia, heureux de conserver son attaquant, Ronald Koeman s’apprête à lancer une autre offensive en janvier.

OL : Memphis Depay remis de son transfert avorté au Barça

Le Barça aurait voulu signer Memphis Depay cet été pour renforcer son secteur offensif. Un intérêt bien reçu par l’attaquant de l'OL, désireux de rejoindre un club qui pourrait lui permettre de réaliser son rêve, à savoir être le meilleur joueur du monde. Mais l’affaire n’a pas été conclue. La Liga a opposé son veto au motif qu’une arrivée de l’attaquant néerlandais aurait fait exploser la plafond salarial autorisé au FC Barcelone. Touché par son départ avorté, Memphis Depay a toutefois surmonté le coup, comme il l’a expliqué en conférence de presse. Pour joindre l’acte à la parole, l’attaquant de l'OL a livré une brillante prestation (trois passes décisives) sur la pelouse du RC Strasbourg (3-2), dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1. De quoi faire plaisir à Rudi Garcia qui n’avait pas du tout souhaité se séparer de l’international néerlandais. Mais la joie de l’entraîneur lyonnais pourrait être de courte durée.

Nouvelle offensive des Catalans sur le Lyonnais en janvier ?

Interrogé par le quotidien néerlandais AD, Ronald Koeman n’a pas caché l’intérêt du Barça pour le joueur de l'OL. « Nous voulions Memphis parce que c'est un grand joueur et parce qu'il a des qualités qui nous manquaient à mon avis : surtout de la profondeur dans le jeu offensif », a confié l’entraîneur barcelonais. Le technicien néerlandais a profité pour doucher le plaisir de Rudi Garcia en déclarant qu’il pourrait revenir à la charge pour la signature de l'ex-Mancunien dès le mercato de janvier. « C'est sûrement une possibilité, oui. Je vais essayer, car j'aimerais l'avoir à Barcelone », a prévenu Ronald Koeman. Mais ce dernier est conscient que l'écurie catalane pourrait encore échouer à cause de la crise économique. « Mais je ne peux pas savoir maintenant quelle sera la situation financière du club en janvier. Il faut attendre », a reconnu l’ancien sélectionneur de la Hollande, convaincu que le capitaine de l'OL serait un renfort de poids pour l’écurie catalane. « Memphis peut être utilisé en point de fixation, mais vous pouvez aussi le lancer en profondeur. Il est fort, dynamique et peut jouer en pointe comme à gauche », s’est enflammé l’ex-coach d’Everton. Ronald Koeman n’a aucune intention de laisser Memphis Depay terminer la saison à l’Olympique Lyonnais. Rudi Garcia est prévenu.