PSG Mercato : Un grand entraîneur répond aux rumeurs

Les relations entre Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, et Leonardo, son directeur sportif, ne sont pas au beau fixe et les rumeurs pour le remplacement du technicien allemand vont bon train. Ainsi, le PSG mercato semble bel et bien engagé dans l'optique de faire venir un nouvel entraîneur.

Le PSG mercato viserait un entraîneur de renom

Le PSG mercato s'emballe et la machine à rumeurs avec lui. Car il est fort probable que Thomas Tuchel, l'entraîneur des champions de France, ne soit plus sur le banc parisien à l'issue de cette saison 2020-2021. En effet, les relations entre Tuchel et son directeur sportif, Leonardo, semblent se dégrader de jour en jour et il y a fort à parier que les désaccords entre les deux hommes, relatifs au mercato estival, finissent par coûter sa place à l'Allemand, et même une éventuelle victoire parisienne en Ligue des champions ne pourra sans doute pas empêcher la fin de l'histoire entre Tuchel et le PSG.

Un entraîneur sans club répond aux rumeurs

Des coaches sont sondés et parmi eux un technicien de renom, sans club, intéresse particulièrement le Paris SG. Depuis qu'il a quitté Arsenal, Arsène Wenger semble dans les petits papiers du champion de France. Son arrivée avait d'ailleurs été évoquée pour le poste de directeur sportif avant le retour de Leonardo à la tête du recrutement du club de la capitale. Actuellement en poste à la FIFA, Arsène Wenger a répondu aux rumeurs l'envoyant au PSG sur Canal+. "Pourquoi ne pas avoir rejoint le PSG ? J'étais pris à Arsenal à l'époque et je voulais aller au bout de ma mission, a-t-il précisé. Aujourd'hui, ils ont été dans une autre direction très respectable. La saison prochaine ? Non, pour l'instant je suis à fond dans la mission que j'aie à la FIFA. J'y suis vraiment installé, que ça soit l'année prochaine ou dans deux ans." La piste Wenger semble donc abandonnée pour le PSG mercato, mais qui sait, peut-être qu'une offre que seul le PSG peut se permettre réussira à convaincre Arsène Wenger...