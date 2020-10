Lensois : Franck Haise laudatif envers les fans du RC Lens

Le derby LOSC - RC Lens a tourné en faveur des Lillois 4-0). Les supporters lensois, nombreux à porter leur équipe, ont laissé une forte impression à Franck Haise, leur entraîneur.

Les fans du RC Lens, de « vrais supporters », selon Franck Haise

Le derby du nord opposant LOSC - RC Lens a tourné en faveur de Christophe Galtier et ses joueurs. Pour cette rencontre, les fans du Racing Club de Lens étaient mobilisés en nombre important malgré la limitation du nombre de supporters dans les stades. Les supporters lensois ont escorté le bus de leur équipe de Lens jusqu’à Lille, un soutien ressenti et apprécié par l’entraîneur Franck Haise. Le coach des Sang et Or a déclaré dans les colonnes de L’Équipe : « L’enjeu du derby, on l’a mesuré. Le public lensois nous a accompagnés jusqu’à Lille. Ce trajet en bus, ce sont des moments pour lesquels on fait ce métier, c’était assez fort de vivre ça avec ces vrais supporters. Après, il y a des faits de jeu. Je ne discute pas les expulsions (deux). On n’a pas su gérer ces quelques moments. Il y avait surement un peu de frustration ».

Les lensois se souviendront longtemps de Jonathan Bamba

L’affiche LOSC - RC Lens a tourné en faveur des Lillois grâce à un grand Jonathan Bamba. Le joueur formé à l’ ASSE, en première période, s'est énormément démené pour mettre en déroute le RC Lens. Il a obtenu un carton jaune pour une faute de Gradit (30e). En seconde période, l'ailier gauche a été récompensé à la 48e du match par son troisième but de la saison, résultat de son hyperopportunisme. L’homme fort des Lillois a réalisé par la suite deux superbes passes décisives, pour Ikoné (69e) et Yazici (79e). C’est clairement Jonathan Bamba qui a fait basculer le derby face au RC Lens (4-0) en marquant puis en offrant les ballons de deux buts à ses coéquipiers.