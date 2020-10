Stade Rennais : Le président du SRFC affiche ses ambitions

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, s'est exprimé sur les ambitions du SRFC pour cette saison 2020-2021 inédite, qui va voir les Rouge et Noir se battre sur tous les tableaux, de la Ligue 1 à la Ligue des champions. Si Holveck fait preuve d'humilité, il affiche néanmoins des objectifs élevés.

Le Stade Rennais sur tous les tableaux

Le Stade Rennais va connaître une saison hors du commun. Pour la première fois de son histoire, le SRFC va disputer la Ligue des champions, avec un premier rendez-vous mardi soir (21 h) face aux Russes de Krasnodar. Avant cette première et importante échéance, le président des Rouge et Noir, Nicolas Holveck, a affiché les ambitions du club pour la saison à venir. Bien qu'il sera difficile pour le Stade Rennais de se battre sur tous les tableaux, entre la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue des champions, le président breton se montre ambitieux, tout en restant humble, afin de mettre la pression sur ses concurrents plutôt que sur les joueurs de l'entraîneur Julien Stéphan.

Bien figurer et retrouver l'Europe

Sur Téléfoot, Nicolas Holveck a expliqué que "forcément, le club est ambitieux", du fait de la nouvelle dimension prise par le Stade Rennais au cours des dernières saisons. "On a montré que le club progressait, a ajouté le président rennais. Mais il faut savoir raison garder et il y a des mastodontes dans ce championnat de Ligue 1. Monaco, le PSG, l'OM, l'OL... Si ces quatre clubs travaillent très bien, les quatre premières places sont inaccessibles. Maintenant, c'est sûr qu'on a envie d'être le poil à gratter et on ne va pas s'en priver. On a un centre de formation qui fonctionne très bien, avec une très bonne génération de joueurs qui arrive, donc les perspectives sont intéressantes. C'est un dur combat qui nous attend, mais notre ambition est d'être européen, c'est sûr." Des objectifs mesurés et loin d'être inatteignables pour un Stade Rennais séduisant.