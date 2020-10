LOSC : Un départ de taille rend Christophe Galtier furieux

Alors qu'un possible départ de taille se prépare au LOSC, qui pourrait bien remettre en cause tout le projet lillois, Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, qui assure ne pas être au courant, ne décolère pas depuis que la nouvelle est parvenue à ses oreilles. Au lendemain de la victoire contre le RC Lens (4-0), le LOSC pourrait bien être pris dans la tempête.

Le projet du LOSC prend du plomb dans l'aile

Le projet sportif du LOSC aurait-il du plomb dans l'aile ? Canal+ a lâché une petite bombe, dimanche, à la mi-temps de la rencontre entre le RC Strasbourg et l'OL. Une petite bombe qui concerne le club lillois et que nous vous annoncions dès samedi. En effet, le recruteur du LOSC, Luis Campos, partie prenante du retour au top du club nordiste, serait sur le départ. Plus les heures passent, plus l'information semble se vérifier. Véritable dénicheur de talent, le Portugais serait en train de faire ses valises, prêt à quitter le LOSC, en raison de forts désaccords avec ses dirigeants, notamment le directeur général Marc Ingla. Une décision qui serait une perte immense pour Lille, Monaco avait notamment eu beaucoup de mal à se remettre du départ de Campos en 2016, après un divorce houleux.

Christophe Galtier n'en sait absolument rien

Déjà, en mai dernier, des rumeurs avaient fait état de la volonté de départ de Luis Campos, dont le talent de recruteur n'est plus à prouver et est reconnu dans le monde du football. Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, ne semblait rien savoir de cette information lorsqu'elle lui a été révélée dimanche à l'issue de la victoire lilloise dans le derby du Nord face au RC Lens (4-0). Et ça énerve beaucoup le technicien nordiste. "Vous avez certainement plus d'informations que moi et je suis très sérieux, je ne suis au courant de rien, a pesté Galtier face aux journalistes. Mon travail, c'est de gérer le groupe mis à ma disposition et de le rendre le plus performant possible. Généralement, je suis informé de beaucoup plus de choses. Mais là, je ne suis informé de rien. C'est comme cela et j'espère que cela ne va pas durer longtemps ainsi." Une colère froide mais qui en dit long sur le coup dur que représenterait le départ de Luis Campos du LOSC, qui pourrait vivre une véritable crise alors que le club est leader de Ligue 1 après sa large victoire contre le RC Lens.