PSG Mercato : Une nouvelle star dès cet hiver à Paris ?

Le PSG prépare un gros coup pour le mercato hivernal, avec la ferme intention de faire signer à Paris un milieu de terrain international afin de renforcer son milieu de terrain et de préparer dès maintenant la deuxième partie de saison, en anticipant de futurs départs. Un joueur que le Paris SG a déjà tenté de faire venir l'an passé.

Le PSG veut renforcer son milieu au mercato

Insatiable PSG ! Le club du président Nasser al-Khelaïfi continue de scruter le marché des transferts avec attention. Pour son mercato hivernal, les dirigeants parisiens souhaiteraient renforcer le milieu de terrain en vue d'un probable départ de l'Allemand Julian Draxler (27 ans), qui ne donne plus entière satisfaction et dont la fin de l'aventure parisienne semble inéluctable. Le Paris SG voudrait anticiper la fin de l'aventure parisienne de Draxler en faisant venir un international de renom, lui aussi en difficulté avec son club actuel. Mais il faudra débourser une somme importante pour le faire venir et convaincre son club de le céder rapidement.

Un international danois dans le viseur

Arrivé au mercato en janvier 2020 en Italie, à l'Inter Milan, en provenance de Tottenham contre 20 millions d'euros, Christian Eriksen ne parvient pas à faire son trou en Lombardie. Face aux difficultés du Danois pour s'intégrer, la direction de l'Inter aurait d'ores et déjà fait une croix sur la réussite du joueur de 28 ans dans la cité lombarde et aurait pour projet de s'en débarrasser à bon prix au prochain mercato. Si le Bayern Munich est aussi dans la course, le PSG est également très intéressé et ça ne date pas d'hier. En effet, quand Eriksen évoluant en Premier League, en Angleterre, le directeur sportif parisien Leonardo avait déjà tenté de le faire venir. Selon l'Italien Mediaset, c'est bien le PSG qui serait en pole position pour s'offrir les services de Christian Eriksen. Mais l'Inter Milan, qui avait payé 20 millions d'euros lors du mercato pour le faire venir, ne souhaiterait pas se séparer du Danois à moins de 50 millions d'euros. Une forte somme qui pourrait être atténuée par le départ de Julian Draxler, dès cet hiver lui aussi. Affaire à suivre.