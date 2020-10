OM Mercato : Une recrue manquée fait part de sa déception

L'OM a bien failli s'attacher les services d'un international danois dans les derniers jours du mercato, mais le transfert du latéral est tombé à l'eau dans les dernières minutes après que son club ait demandé une rallonge financière, alors que tout semblait bouclé. Le joueur a fait part de sa grande déception de ne pas avoir rejoint l'Olympique de Marseille.

L'OM a fait une croix sur Joakim Maehle

Cela semblait être le bon coup du mercato de l'OM, qui tenait à remplacer son latéral droit Bouna Sarr, parti, à la surprise générale, au Bayern Munich. Les dirigeants marseillais avaient ciblé l'international danois Joakim Maehle, joueur de Genk en Belgique. Le transfert était presque acté, avec un prix d'achat fixé à 10 millions d'euros. Mais dans les dernières minutes du mercato, Genk a demandé un peu plus d'argent à l'OM, qui n'a pas voulu s'aligner et le transfert est tombé à l'eau. Le latéral a reçu un appel de son directeur sportif dix minutes avant la fermeture de la fenêtre mercato lui annonçant qu'il ne partirait finalement pas en France, laissant l'Olympique de Marseille sans solution.

Maehle "incroyablement déçu"

Joakim Maehle avait déjà exprimé son agacement sur les réseaux sociaux alors que les négociations trainaient. "Incroyablement déçu" de la manière dont son club avait géré la situation, il s'était longuement exprimé sur ce transfert raté au média BT. Il en a rajouté une couche ce week-end, alors qu'il a inscrit le but de la victoire pour son club de Genk lors de la rencontre l'opposant à Charleroi (2-1). "On a le droit d'être déçu dans le foot, a déclaré Maehle à Walfoot. Mais il faut surtout aller de l'avant. Il faut toujours avoir la bonne mentalité et surtout continuer de travailler." Le Danois semble avoir digéré cette opération mercato manquée avec l'OM et ses performances avec Genk pourraient faire monter sa valeur d'encore quelques millions dans les mois à venir.