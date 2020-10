OGC Nice : Le Brésilien Dante fracasse l’arbitrage français

Malgré la victoire de l'OGC Nice à Saint-Étienne (3-1), dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1. Dante a trouvé à redire sur l’arbitrage. En conférence de presse d’après-match, le défenseur central niçois n’a pas été tendre envers l’arbitrage français.

L'OGC Nice réalise la bonne affaire

l'OGC Nice a réalisé la bonne affaire en s'imposant à Saint-Étienne (3-1) dimanche soir, pour la 7e journée de Ligue 1. Dans un match totalement maîtrisé, les Niçois ont dominé les hommes de Claude Puel, méconnaissables ces dernières journées, après un bon début de saison. Grâce à leur victoire en terre stéphanoise, les joueurs de Patrick Vieira occupent désormais la 4e place du classement de Ligue 1. De quoi être très satisfaits pour les Aiglons. Et pourtant, il y a eu une ombre au tableau.

Le football français plombé par l’arbitrage

Le capitaine des Verts Romain Hamouma aurait aimé bénéficier d'un penalty à la 66e minute pour une poussette de Dante. De quoi agacer ce dernier, qui estime que cette poussette sur Romain Hamouma ne justifiait pas du tout un penalty. Selon le capitaine de l'OGC Nice, les arbitres français sanctionnent le moindre contact, ce qui empêche le football français d’être compétitif sur le plan européen. « En France, on doit progresser car on gère très mal certaines actions. On ne parvient pas à faire un championnat plus compétitif car on ne donne pas l'option aux équipes de jouer avec une saine agressivité », a regretté l’ancien taulier du Bayern Munich. D'après le joueur de 37 ans, la poussette sur Romain Hamouma n’aurait pas valu un penalty en Allemagne. Et s’il aime malgré tout le championnat français, il souhaiterait toutefois que certaines actions ne soient plus sanctionnées. « Il faut penser à faire grandir le championnat et je pense qu'au niveau de l'agressivité on est très bas. À chaque duel, il y a un avertissement. On ne peut pas, c'est mon avis », a expliqué le joueur de l'OGC Nice.