PSG : Énorme coup dur avec la blessure d'un joueur clé !

Le PSG devra faire sans l'un de ses joueurs clés pour plusieurs semaines, une énorme épine dans le pied de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel, à la veille de l'entrée en lice des champions de France en Ligue des champions, contre Manchester United, mardi soir (21 h). Un joueur qui devrait également manquer les deux autres matches européens du Paris SG.

Le PSG sans l'un de ses maîtres à jouer

Catastrophe pour le PSG, son milieu de terrain est décimé pour la rencontre qui va opposer les champions de France et vice-champions d'Europe en titre à Manchester United, pour la première journée de Ligue des champions. Un match qui aura lieu au Parc des Princes, mardi soir. En effet, Leandro Paredes avait déjà déclaré forfait pour la prochaine joute européenne des Parisiens, après s'être blessé après seulement dix minutes de jeu lors de la victoire du Paris SG sur la pelouse de Nîmes (4-0) en Ligue 1, vendredi soir. Mais l'entraîneur allemand Thomas Tuchel a appris une nouvelle encore pire ce lundi, après des examens pratiqués sur l'un de ses autres milieux de terrain.

Absences et incertitudes, Paris dans le doute

Cette fois, c'est Marco Verratti qui est revenu blessé de la trêve internationale. Touché à la cuisse lors du choc entre l'Italie et les Pays-Bas, mercredi 14 octobre, le milieu de terrain de poche du PSG a passé des examens à son retour à Paris, et les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. En effet, Verratti va manquer le match face à Manchester United en Ligue des champions mardi soir (21 h), mais pas seulement. L'Italien sera éloigné des terrains au minimum trois semaines et pourrait donc également manquer les deux autres matches européens du PSG, contre le RB Leipzig et Istanbul Basaksehir. Il manquera également les rencontres contre Dijon et le FC Nantes en Ligue 1. Un énième coup dur après une pluie de forfaits et d'incertitudes dans le camp parisien.