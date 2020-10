ASSE : Clash entre Dante et Hamouma après le match de Nice

L'OGC Nice s'est imposé largement sur la pelouse de l'ASSE (3-1), dimanche, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, mais un fait de jeu a fait sortir le Stéphanois Romain Hamouma de sa réserve. Dante, le défenseur niçois, qui a provoqué l'ire du joueur des Verts, a répondu sèchement à son adversaire du jour.

L'ASSE en difficulté, Hamouma excédé

Pour Romain Hamouma, le meneur des Verts, ça ne fait pas un pli : l'ASSE aurait dû bénéficier d'un penalty à la 66e minute du match entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice, dont sont sortis vainqueurs les Aiglons (3-1) sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. À ce moment du match, les Niçois ne menaient que d'un but et le cours du match aurait pu être bousculé si l'arbitre avait décidé de désigner le point de penalty. Après cette troisième défaite de rang en Ligue 1, le Stéphanois ne décolérait pas : "Je pense qu'il met les mains dans mon dos. J'ai l'impression d'être poussé dans le dos, j'ai cette sensation-là." Une remarque qui n'a pas plu du tout à Dante.

Dante répond à Hamouma

Le défenseur de l'OGC Nice a répondu au joueur de l'ASSE de manière assez sèche. "Vous me demandez par rapport à une petite poussée ou je ne sais quoi ?, a lancé le joueur brésilien. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses intéressantes à tirer de ce match de la part des jeunes de Nice et de Saint-Etienne, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser." Dante en a profité pour critiquer l'arbitrage en Ligue 1 : "Il y a la vidéo, l'arbitre central, l'arbitre assistant... En France, on doit progresser car on gère très mal certaines actions. On ne parvient pas à avoir un championnat plus compétitif car les équipes ne peuvent pas jouer avec une saine agressivité. Il faut penser à faire grandir le championnat et je pense qu'au niveau de l'agressivité, on est très en dessous. À chaque duel, il y a avertissement." À bon entendeur...