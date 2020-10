PSG Mercato : La Juve offre 400 M€ et Ronaldo pour Mbappé !

Kylian Mbappé rêve du Real Madrid, mais c'est peut-être bien la Juventus qui va griller la priorité au club madrilène dans la course à la signature de la pépite du PSG et de l'équipe de France. Une offre mirobolante est en train d'être étudiée par le club du Piémont, qui inclurait le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, rien que ça !

Une offre que le PSG ne pourra pas refuser

C'est une offre qui, si elle aboutit, marquera l'histoire du mercato et du football. Selon le quotidien anglais Dayli Mail, la Juventus préparerait une offre stratosphérique pour s'attacher les services de la pépite du football français et du PSG, Kylian Mbappé. Une offre qui devrait également couper l'envie aux autres clubs européens de s'aligner pour l'éventuel transfert de la star parisienne. Car si le Real Madrid fait les yeux doux à Mbappé à chaque mercato, il n'est pas certain que le club de Florentino Pérez puisse s'aligner sur l'offre conséquente que prépare la Juventus Turin, surtout si les Madrilènes veulent également engager le joueur de Stade Rennais, Eduardo Camavinga.

La Juventus veut la Ligue des champions et donc Mbappé

La Juventus n'a qu'un seul objectif ces dernières saisons, remporter la Ligue des champions. Mais après plusieurs échecs, dont le dernier en date sous les ordres de l'entraîneur Maurizio Sarri, remercié après l'élimination en huitièmes de finale face à l'OL la saison passée (1-0, 1-2), le club du Piémont, désormais entraîné par Andrea Pirlo, sera prêt à casser, voire fracasser sa tirelire. Car pour s'offrir Kylian Mbappé au prochain mercato d'été, la Juve proposerait un chèque monstrueux de 400 millions d'euros ! Une somme incroyable, près du double du prix de Neymar lors de sa venue au PSG (222 M€). Mais ce n'est pas tout, Turin en profiterait pour alléger sa masse salariale, sur laquelle pèse le salaire de Cristiano Ronaldo, en envoyant le Portugais de 35 ans à Paris ! Une économie de 400 000 euros par semaine qui permettrait l'arrivée du Français. Lors du mercato d'été, la venue de CR7 au PSG était déjà à l'étude... Impossible ne semble pas Turinois !