FC Barcelone : Quand un joueur du Barça déconseillait Dembélé

Un ancien joueur du FC Barcelone et du Borussia Dortmund avait déconseillé, en 2017, juste avant la signature d'Ousmane Dembélé en Catalogne, à la direction du Barça de le recruter. Un avis pas suivi de fait, puisque quelques semaines plus tard, le Français débarquait en Espagne contre 105 millions d'euros.

Dembélé au FC Barcelone : un flop à 105 millions d'euros ?

Fallait-il recruter Ousmane Dembélé ? Les dirigeants du FC Barcelone ont souvent dû se poser la question et, trois ans après son arrivée en Catalogne, en provenance de l'Allemagne et du Borussia Dortmund, ils ont sûrement une réponse et elle est plutôt négative. En effet, l'attaquant français qui a explosé au Stade Rennais, recruté pour 105 millions d'euros hors bonus, ressemble à un véritable flop, entre ses nombreuses blessures, ses retards réguliers à l'entraînement et son rendement plus que moyen pour le prix payé. Pourtant, lorsqu'il évoluait au Borussia Dortmund, l'ancien Rennais avait tout d'un futur grand, mais il semble s'être complètement perdu en chemin.

Il avait été déconseillé aux dirigeants

Avec le recul, trois ans après son arrivée au FC Barcelone, les dirigeants catalans auraient sans doute dû se pencher un peu plus sur les problèmes comportementaux d'Ousmane Dembélé et son manque désormais flagrant de professionnalisme. Mais une révélation du quotidien El Pais prouve que les recruteurs du Barça avaient été avertis par un ancien joueur de Dortmund que le jeune français n'était pas une bonne affaire. En effet, Marc Bartra, joueur du FC Barcelone de 2009 à 2016, où il a été formé, passé ensuite au Borussia de 2016 à 2018 avait prévenu la direction catalane dès 2017 qu'il ne fallait pas recruter le Français. Sans doute pas sur un plan sportif, puisqu'à ce moment-là, Dembélé était en pleine bourre en Allemagne. Bartra, qui s'entraînait au quotidien avec Ousmane Dembélé, avait sûrement repéré le manque de professionnalisme de l'ancien du Stade Rennais. Mais le défenseur catalan n'a pas été écouté et, aujourd'hui, le FC Barcelone s'en mord les doigts.