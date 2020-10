Barça : Koeman prend des gants pour critiquer Lionel Messi

Lionel Messi n’est pas à son meilleur niveau avec le Barça depuis le début de la saison. Malgré tout, Ronald Koeman se montre prudent lorsqu'il évoque le rendement du capitaine barcelonais.

Barça, message subtil de Ronald Koeman à Lionel Messi

Empêché de partir cet été, Lionel Messi est resté au Barça où il terminera le contrat qui court jusqu'en juin 2021. Si les dirigeants barcelonais peuvent se réjouir d’avoir remporté leur bras de fer avec le génie argentin, le rendement de ce dernier enlève toute saveur à leur succès. Les résultats du FC Barcelone sont tout juste corrects là où les fans en attendaient plus pour faire oublier la déculottée face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Pire, le maître à jouer des Catalans, Lionel Messi, peine à retrouver son meilleur niveau dans ce début de saison. Dimanche, contre Getafe (1-0), les supporters catalans ont retenu l’incroyable loupé d’Antoine Griezmann seul face au gardien. L’international argentin était lui quasi transparent sur la pelouse d'el Coliseum Alfonso Pérez (Getafe) (1-0). Seul son tir ayant trouvé le décor a rappelé sa présence sur la pelouse aux fans Blaugranas. « Je crois que son rendement pourrait être meilleur… », a avoué Ronald Koeman, lundi, en conférence de presse.

La prudence du coach du FC Barcelone

L’entraîneur barcelonais connait le risque de critiques trop appuyées à l'endroit de Lionel Messi, ce qui le force à un discours modéré. Ronald Koeman s’est dépêché d’ajouter qu’il avait un contact quotidien avec le sextuple Ballon d’Or et que ce dernier « est heureux et s’entraîne bien » et qu’il « reste concentré » en plus de son envie de rester « le capitaine » de l'équipe. « Je n’ai pas à me plaindre. […] Je n’ai aucun doute sur son rendement », a assuré le technicien néerlandais, qui a la tête sur les épaules et qui est conscient de la nécessité d'accorder du temps au joueur pour se remettre de son été mouvementé.